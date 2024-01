ŽIVADIN MILOSAVLJEVIĆ IZ SEKURIČA TVRDIO DA JE BEKENBAUER NJEGOV SIN: Ovo je istina o srpskom poreklu slavnog Kajzer Franca

Slavni nemački fudbaler Franc Bekenbauer preminuo je u 78. godini.

Ova tužna vest podsetila je na jednu staru priču o njegovom poreklo.

Ne mali broj puta mogla se čuti informacija da je Bekenbauer ustvari poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, i da je njegov otac bio logoraš u Nemačkoj.

Živorad Milosavljević, poznatiji po nadimku Jepur, šokirao je svet te 1971. godine kada je ustvrdio da je otac slavnog Bekenbauera.

Milosavljević, rodom iz sela Sekurič, u ispovesti za tadašnji list "Tempo", opširno je pričao o ovoj temi.

„Kao podnarednik jugoslovenske vojske ja sam u aprilu 1941. godine u Kavadarcima pao u nemačko zarobljeništvo. Preko Bugarske i Rumunije transportovan sam u logor u Milbergu, blizu Lajpciga, u kome sam ostao sve do pada Trećeg rajha. Na moju sreću, zatočeništvo mi je prošlo u radu po okolnim imanjima, pa mi je to znatno olakšalo muke. U maju 1945. i mi logoraši smo oslobođeni i čekajući povratak u otadžbinu znali smo da se šetamo po okolnim mestima. I tako, jednog dana, u gradiću Delic upoznao sam jednu devojku. Plavokosa, zelenih očiju, srednje visine, zvala se Helga ili Ana Bekenbauer, više se i ne sećam. Svidela mi se, i ja njoj. Zabavljali smo se sedam dana i njen otac, koji je držao kafanu, predložio je da se venčamo. Pristao sam. Neki Italijani su svirali na svadbi, bio je tu i moj zemljak Ljuba Pavlović, jedino što sam ja na venčanju rekao prezime Mitrović, a ne Milosavljević, ni sam ne znam zašto“ – pričao je čiča Živadin.

Posla dva meseca na ulici ga je srela ruska vojska i ponovo oterala u logor. Nikada više nije sreo svoju suprugu, koja mu je samo nekoliko dana ranije rekla da je trudna. U logoru su mu uzeli slike s venčanja i deportovan je u Jugoslaviju.

„Po povratku u Sekurić bilo mi je teško što sam morao da ostavim trudnu ženu, ali vremenom, ophrvan raznim problemima, zaboravio sam ono šta je bilo. Krajem 1946. ili početkom 1947. u selo je stiglo pismo iz Nemačke na ime Živadina Mitrovića, ali pošto takvog nije bilo ljudi iz Mesne kancelarije ga vrate. Od tada je prošlo mnogo. Ja o svojoj ženi ništa nisam čuo godinama, ali ljudi koji prate fudbal i koji me znaju kažu da taj Franc Bekenbauer mnogo liči na mene i da je negde izjavio da mu je otac Jugosloven. Voleo bih da se to ispita, da ga sretnem jer druge dece nemam“ – završio je svoju ispovest Jepur Milosavljević.

Naravno, nemački mediji su tada preneli Živoradovu ispovest, pa se oglasio i sam Bekenbauer koji je sve dematovao u razgovoru sa tadašnjim dopisnikom "Politike" iz Minhena.

"Dok sam Bekenbaueru postavljao pitanja, on je – pucao od smeha. Rekao mi je da mu se majka zove Antonija, a ne Ana ili Helga kako je naveo Jepur, da nije živela u okolini Lajpciga već u Minhenu, da njen otac takođe nikad nije izlazio iz glavnog grada Bavarske i da nije imao kafanu i da se još 1938. udala za Franca Bekenbauera po kome je i on dobio ime. Po Milosavljevićevoj računici, njegov sin se rodio 1946, a Kajzer pola godine ranije. Pri tom, i priča da je Bekenbauer jednom rekao da mu je otac Jugosloven je netačna, on to nikad nije rekao. Podudarnost je, dakle, samo u prezimenu. Živadin je možda oženio neku gospođicu Bekenbauer, ali ovo prezime je u Nemačkoj često kao kod nas Jovanović", stoji u članku.

Tačku, ili bar tri tačke, na srpsko poreklo Bekenbauera je stavio Zlatko Čajkovski, slavni as Partizana, koji je i otkrio mladog Franca i trenirao ga pet godina. Čuveni "Čik" je jednom izjavio da je poznavao Kajzerovog oca, po kome je Franc i dobio ime.

