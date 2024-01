VELIKANI NIKADA NE ODLAZE - OSTAJU KAO SVETIONIK: Partizan se oprostio od Bekenbauera

Legendarni nemački fudbaler Franc Bekenbauer preminuo je u 78. godini života.

Legendarni Kajzer Franc je preminuo u nedelju, dok je vest o njegovoj smrt objavljena tek u ponedeljak popodne.

Fudbalski klub Partizan oglasio se na društvenim mrežama i oprostio se od legendarnog nemačkog i svetskog fudbala.

"Velikani nikada ne odlaze, ostaju kao svetionik mlađim naraštajima. Franc Bekenbauer 1945 – 2024", piše u poruci Partizana.

Velikani nikada ne odlaze, ostaju kao svetionik mlađim naraštajima.

Franz Beckenbauer

1945 – 2024



Great people never leave, they remain as the beacon for young generations.

Franz Beckenbauer

1945 – 2024 pic.twitter.com/h5AiEBbXSM