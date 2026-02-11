AKTUELNO

Ova molitva se čita sredom: Reči su jako moćne, vernici, dobro je zapamtite

Svaki dan u nedelji može da vam usliši neku želju i pomogne u rešavanju velikih životnih muka.

Molitva svetom Arhangelu Rafailu se čita sredom.

Sveti arhangel Rafail znači – iscelenje Božje, ili Bog iscelitelj (Tov. 3, 17; 12, 15.).

Izobražava se kako desnom rukom vodi Toviju, koji nosi ribu uhvaćenu u Tigru, a u levoj drži alabastar lekarski.

MOLITVA SVETOM ARHANGELU RAFAILU

O veliki Arhangele Božiji Rafailo, koji si primio dar od Boga da isceljuješ bolseti, izleči neizlečive ljudima rane srca moga i tela moga. O veliki Arhangele Božiji Rafailo, ti si putovođa, lekar i iscelitelj, rukovodi me ka spasenju i isceli sve moje duševne i telesne bolesti, i privedi me Prestolu Božjem, i umoli dobrotu Njegovu za moju grešnu dušu, da mi Gospod oprosti grehe moje i sačuva me od svih neprijatelja mojih i zlih ljudi, od sada i do veka. Amin.

