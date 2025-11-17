AKTUELNO

Zadruga

Shvatio da joj nema pomoći: Luka dao sve od sebe da smiri Aneli, ali totalno uzalud! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da joj pomogne!

Luka Vujović doleteo je u kuću Odabranih kako bi pokušao da smiri Aneli Ahmić i pomogne joj, ali je ipak na kraju razgovora shvatio da njoj nema pomoći.

- Tvoj drugar me provocira i govori mi da ste ti i Anita najlepši i da mu je ona snajka - rekla je Aneli.

- Šta ja imam s tim? Rekao sam mu da to ne radi - rekao je Luka.

- Oni se slade kako me ti odguruješ i kako me bacakaš. To je strašno - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Upetljao sam da se skloniš, ne treba ti snimak napolju da te vređaju da si k*rva i dr*lja - rekao je Luka.

- Ja ne ostajem dužna nikome, ne zanima me kako to izgleda - rekla je Aneli.

- I misliš da ćeš tako devet meseci da furaš priču? - upitao je Luka.

- Furam? Kako furam kad me ona pljunula - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pokušavam da ti pomognem, ali ne znam kako - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

