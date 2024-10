Mića dao sve od sebe da smiri uplakanu Aneli, dao joj savet zlata vredan: Ne smeš da... (VIDEO)

Ne da joj da padne!

Lepi Mića video je Aneli Ahmić uplakanu, te je dao sve od sebe da je uteši i da joj pomogne.

- Ja čim vidim da imam problem ja j**em majku, a da trpim to, ne intresuje me. Kada bih pustio da šire ovde m*da mene bi odavno sahranili - rekao je Mića.

- Ja trpim ovo mesec dana - plakala je Aneli.

- Pa izbaci to iz sebe sele...Ko te je terao da uđeš s problemima? Dok mogu da zaradim normalno, okej, ali čim osetim da ne mogu, to je to - rekao je Mića.

