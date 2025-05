Anđela saznala sve detalje paklenog plana Ivana i Aleksandre: Sigurna da žele da je unište, ali ovo im neće proći! (VIDEO)

Ništa ne može da joj promakne!

Milena Kačavenda pričala je sa Anđelom Đuričić u pušionici, te su se dotakli Ivana Marinkovića koji puni Aleksandru Nikolić informacijama protiv Anđele Đuričić.

- Posle dva dana je bilo opet vređanje - rekla je Milena.

- Ja sam joj rekla: ''Aleksandra, što me diraš ako te već ne diram?''. Onda je ona meni udarila na majku, pa neću joj ćutati - rekla je Jordanka.

- Ja sedim ovde u pušioni i Ivan zove Aleksandru, ali ne vidi mene da sedim u pušionici. On kaže njoj: ''Idi kaži Eni to i to za Anđelu'' - rekla je Milena.

- Sve je to Ivan preneo Aleksandri - rekla je Anđela.

- Oni inače ne pričaju - rekla je Milena.

- Sve je to zato što ima cilj, a to je da sruše mene - rekla je Anđela.

- Ona i Marinković su sve bliži, ona se iskompleksirala zbog tri posto - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić