Šok nad šokovima: Luka bacio oko na Stefani, tokom cele žurke se nije pomerio od nje! Aneli sklopila sve kockice (VIDEO)

Ništa ne može da jo promakne!

Aneli Ahmić shvatila je da se Luki Vujoviću dopada Stefani Grujić, a njeni cimeri su joj potvrdili da su tokom cele žurke bili jako bliski.

- Ja sam rekla Slađi da vidim kako gleda Stefani i da se Luki sviđa Stefani, a sad mi i ti govoriš da igra sa Stefani. Ovo nije smešno... Da li je ovo moguće? Ja sam izašla napolje, a on sa Stefani puši cigaretu... On je meni ispred Stefani rekao da ga ne grlim i da to ne oseća više. Kako đuskaju, prisno? - govorila je Aneli.

- Onako, ona mu se smeška - dodala je Jelena, a onda je Ahmićeva napustila Belu kuću i otišla u pab.

Autor: A. Nikolić