AKTUELNO

Zadruga

Nisi savršena, ali sam te zavoleo takvu kakva jesi: Luka dao sve od sebe da pridobije Aneli, obećao joj kule i gradove samo da bude uz njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči hvale na njen račun!

Luka Vujović nastavio je razgovor u krevetu u pabu sa Aneli Ahmić o njihovom životu, odnosu, ali i budućnosti.

pročitajte još

Ti si od mene skrivao telefon: Luka uveren da je bolji čovek od Janjuša i Alibabe, Aneli mu preko Maje lupila kontru (VIDEO)

- Ne zbog toga kakva si bila prema meni, nego zbog svega što nam se izdešavalo. Imam još nešto...Ja nikada, ali nikada, tvoje kakva si kod kuće, meni je idealno, žena za kuću, za primer i kakva si prema svom detetu, s obzirom kakve su okolnosti bile, pritisak, mediji. Ja nisam Noi dao koliko sam možda trebao. Sve će na svoje da dođe ako se zajedno budemo borili. Ti imaš toliku podlogu da budeš srećna u životu, sva deca su ti živa i zdrava, sestre su ti žive i zdrave, prijatelji isto, Grofica ti je živa i zdrava. Ne tražim nikada od njih da poštuju moj izbor, jer šta imam ja od Grofice i da me poštuje?! Imam samo da mi je draže jer se vidimo jednom u mesec dana, ali je na nama sve. Ti meni nisi savršena, ali sam te zavoleo takvu kakva jesi i ti si meni najsavršenija. Tebe želim...Dajem ti primer, Milica. Preko dana: "Kako si Comara? Kada pijemo kafu", odeš popiješ kafu dva, tri sata. Je l' imaš poverenje u mene kao muškarca - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da - rekla je Aneli.

- Je l' veruješ da možeš da se osloniš na mene, da mi ostaviš dete i ključeve od kuće - pitao je Luka.

pročitajte još

PALO POMIRENJE: Aneli i Luka pod jorganom rešili sve probleme! (VIDEO)

- Sve imam, sto odsto - rekla je Aneli.

- Ja nisam kockar, ne pijem, ne omalovažavam te - rekao je Luka.

- Samo želim da mi malo više vremena posvetiš - rekla je Aneli.

pročitajte još

Bog je poslao samo da... Alibaba razvezao jezik i nikad žešće isprozivao Vanju Prodanović! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne stižem Aneli, ja koliko sam tebi vremena posvetio, nisam neke obaveze završio...Šta nam fali?! Pod ovim svim uslovima i na sve to, za toliko kratak period smo toliko toga uspeli. U Sarajevu si bila, nisam te pitao gde si, dao sam ti poverenje - rekao je Luka.

- Ti si moj cilj - rekla je Aneli.

-

pročitajte još

Pomirenje s majkom ili svadba sa Hanom? Nerio razrešio nedoumice i otkrio šta bi radije izabrao! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ona je žena bolesna, hoće da spusti loptu sa mnom: Aneli do detalja Sofiji opisala komunikaciju sa Enom u Amidžiju, otkrila da ne može očima da je gle

Domaći

Haris Kajević raspametio sve! Ceo studio mu aplaudirao, žiri imao samo reči hvale (VIDEO)

Domaći

Htela si da nas sprečiš da vakcinišemo dete, kad si čula Ariju zadnji put?! Novo oglašavanje Neriove Hane, udarila na Situ i njeno majčinstvo kao nika

Zadruga

Voliš da teoretišeš, praksa ti je pokazala suprotno: Jelena i Ena zakopale ratne sekire, Rajačić smatra da su Peja i njegov otac totalni opozit (VIDEO

Zadruga

Dao sve od sebe da se opravda: Ena napala Peju i prebacila mu odnos s Mrvicom, pa ponovo udarila na Aneli (VIDEO)

Zadruga

DA MU NIJE MENE BIO BI NAJVEĆA KRPA OVDE: Anđela kipti od besa jer se Gastoz umešao u svađu Ene i Peje, ostala ŠOKIRANA (VIDEO)