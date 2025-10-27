Nisi savršena, ali sam te zavoleo takvu kakva jesi: Luka dao sve od sebe da pridobije Aneli, obećao joj kule i gradove samo da bude uz njega (VIDEO)

Ne štedi reči hvale na njen račun!

Luka Vujović nastavio je razgovor u krevetu u pabu sa Aneli Ahmić o njihovom životu, odnosu, ali i budućnosti.

- Ne zbog toga kakva si bila prema meni, nego zbog svega što nam se izdešavalo. Imam još nešto...Ja nikada, ali nikada, tvoje kakva si kod kuće, meni je idealno, žena za kuću, za primer i kakva si prema svom detetu, s obzirom kakve su okolnosti bile, pritisak, mediji. Ja nisam Noi dao koliko sam možda trebao. Sve će na svoje da dođe ako se zajedno budemo borili. Ti imaš toliku podlogu da budeš srećna u životu, sva deca su ti živa i zdrava, sestre su ti žive i zdrave, prijatelji isto, Grofica ti je živa i zdrava. Ne tražim nikada od njih da poštuju moj izbor, jer šta imam ja od Grofice i da me poštuje?! Imam samo da mi je draže jer se vidimo jednom u mesec dana, ali je na nama sve. Ti meni nisi savršena, ali sam te zavoleo takvu kakva jesi i ti si meni najsavršenija. Tebe želim...Dajem ti primer, Milica. Preko dana: "Kako si Comara? Kada pijemo kafu", odeš popiješ kafu dva, tri sata. Je l' imaš poverenje u mene kao muškarca - rekao je Luka.

- Da - rekla je Aneli.

- Je l' veruješ da možeš da se osloniš na mene, da mi ostaviš dete i ključeve od kuće - pitao je Luka.

- Sve imam, sto odsto - rekla je Aneli.

- Ja nisam kockar, ne pijem, ne omalovažavam te - rekao je Luka.

- Samo želim da mi malo više vremena posvetiš - rekla je Aneli.

- Ne stižem Aneli, ja koliko sam tebi vremena posvetio, nisam neke obaveze završio...Šta nam fali?! Pod ovim svim uslovima i na sve to, za toliko kratak period smo toliko toga uspeli. U Sarajevu si bila, nisam te pitao gde si, dao sam ti poverenje - rekao je Luka.

- Ti si moj cilj - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić