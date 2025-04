DA MU NIJE MENE BIO BI NAJVEĆA KRPA OVDE: Anđela kipti od besa jer se Gastoz umešao u svađu Ene i Peje, ostala ŠOKIRANA (VIDEO)

Ne štedi reči na Gastozov račun!

Pošto se Gastoz umešao u Eninu svađu sa Pejom, te je Anđela Đuričić počela da besni zbog njegovog petljanja tamo gde mu, kako ona ističe, nije mesto.

- Do ovde mi je više, hajde bre! Najveća budala ove kuće je on, ne znam koliko puta da mu kažem da je budala i glupan. Mene da nema, da nisam sa njim, on bi bio najveća budaletina ove kuće, bio bi najveća krpa ove kuće da mu mene nema, ja mu to pričam. On nema karakter, nema čovek karakter, mene da nema, njegovo učešće bi bilo najveća tragedija i svaki dan mi dokaže da je to istina. Da ga ja ne kontrolišem i da ga ne učim šta treba, a šta ne treba. Nema nikakav stav i karakter - besnela je Anđela.

Autor: Nikola Žugić