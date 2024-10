Ne nadaj se da ćeš trošiti moje pare: Ana skinula rukavice, sasula Kordi istinu u lice, on kukao na sav glas, pa ga dokusurila: Lepo su mi govorili da idem za Nemačku, a ne ovde sa seljakom (VIDEO)

Ne štedi reči na Kordin račun!

Stefan Korda dao je sve od sebe da ispravi ono što je napravio u odnosu sa Anom Nikolić, a ona je rešila da skine rukavice, te je tako Stefanu sasula sve u lice.

- Šta oni pričaju tako - pitao je Stefan.

- Pa pričaju istinu, je l' pričaju laž? I ja da sam nešto uradila što ne treba i tvoji bi se oglasili. Tako si me povredio, znaš kako si me povredio i to javno na Pinku...Da ti pričaš - rekla je Ana.

- Nastavićemo zajedno i biće sve top - rekao je Stefan.

- Meni ne treba muškarac koji će da prosi od roditelja, treba mi moćan muškarac kome je novčanik pun. Izvini, ne padam više na to, opametila sam se. Gledam muškarca sada koji može finansijski da me zaštiti. Ja da se gasim neću, znam za šta sam tu, a nemoj da se nadaš da ćeš trošiti moje pare...Lepo su mi svi rekli: "Šta ćeš ovde? Idi za Nemačku, a ne ovde sa seljakom". Bićemo dok smo ovde - rekla je Ana.

- I napolju - rekao je Stefan.

- Meni treba muškarac koji ima para, a ti nemaš para...Evo daću ti uslov, ako se popraviš, okej, ako ne, raskidam. Samo čekam da te vidim tamo, to je to...Čudo nisi rekao da je kanturina, a komentarisao si da je lepa, svi muškarci koji su te pitali, rekao si da je lepa. Naravno da to nisi rekao preda mnom. Možda je bolje da raskinemo, biće tebi bolje da se opustiš, možda da nađeš neku bolju - rekla je Ana.

- Neću, neću da raskidamo - ponavljao je Stefan.

- Što onda sa ovom što si bio s njom tri godine nisi imao decu? Pa nisam valjda luda s nekim koga poznajem tri meseca da ostanem trudna, a ja ne smem da imam abortuse - rekla je Ana.

- Znam, to si mi rekla...Ja sam kreten, dopuštam sebi da tebe brukam, da brukam sebe, jao majko mila - rekao je Stefan.

- Najgori par - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić