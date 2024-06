Vratila joj milo za drago: Lejdi Di sasula Matoroj sve u lice, Tomićeva spustila glavu (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ovonedeljni vođa Milica Veličković dala je reč Lejdi Di, kako bi iznela svoj sud o tome ko je nju najviše razočarao tokom boravka u "Eliti".

- Na prvom mestu je Matora, jako me je razočarala kada je Rešićka iznela laž za mene da sam ja videla prepiske. Matora je u to poverovala, stavila je postrani drugarstvo naše od devet meseci. Deluje mi kao da je odabrala delove u kojima će da veruje Rešićki, a delove u kojima će da veruje Ermini. Ja se nikad nisam zaklela nekome za nešto što pričam, njoj sam se zaklela u ćerkicu. Na drugom mestu je Ša, imali smo taj sukob u početku gde smo jedno drugo uvredili, prešli smo preko toga, posvađali smo se ponovo i on mi je uvredio majku. To mi je ostavilo trag kako mi je na perfidan način dobacivao, jesam vređala Mionu, ali nisam ni njegovu a ni Mioninu porodicu. Da mi nije bio drag, ne bi ostavio trag i povredio me...I moram da prokomentarišem situaciju vezano za debatu, kada su bili Ša i Stanislav u pitanju, meni je ostalo upečatljivo, Mionina reakcija jer je htela da zaštiti Stanislava da se ne diskvalifikuje, a ne Ša - rekla je Lejdi Di.

- Ja ću navesti Jovanu Cvijanović, koja konstantno maltretira Uroša, iako i njega smatram krivim jer ima s njom se**ualne odnose, isto tako i u odnosu sa Gačićem. Kopira Maju Marinković, što je nemoguća misija. Na drugom mestu ću navesti Anđelu, samo zbog toga što je razočarala svoje roditelje i prema njima se ponela jako loše. I Bojana me je razočarala jer je iznela brojne uvrede na račun mog deteta i mnogih ovde, nanela je mnogima zlo, iako mislim da nije takva osoba - rekao je Majčica.

- Prva osoba je Jovana pevačica, unakazi ovog dečka, ponižava se, blamira se, užas šta je izjavila za ove momke što je bila s njima. Teodora je na drugom mestu što nije ušla sa mojim drugom Nemanjom u odnos - rekao je Terza.

- Ivan Marinković, Janjuš i Matora, ne bih obrazlagala - rekla je Miljana.

- Bebica, prestao je da se druži sa Ša, Lakić jer je prestao da se druži sa Ivanom Marinkovićem i Slađu jer je prestala da se druži sa Majom Marinković - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić