Ne može da veruje šta doživljava! Milica otkrila Bebici šta joj Terza radi, pa oduvala Teodoru: Ti ćuti, ti si ga podržavala! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milica Veličković došla je šokirana nakon još jedne svađe sa Borom Terzićem, te je otkrila Nenadu Macanoviću Bebici detalje svađe.

- Govori mi: "Mi ovde sada spavamo i uživamo", meni je baš bolesno da slušam to. Ja sam mu rekla da želim da pogineš, ja sam mu rekla da želim svima, da me ne intresuju. Priča mi kako nije ljubavnica i ostalo...Uđe, izađe, vrišti - rekla je Milica.

- Ne mogu da verujem da se blamira tako - rekla je Teodora.

- Ti ćuti, ti si ga podržavala...Ja sam morala da izađem da me ne maltretira, opet vređanje. Na koji način on postiže? Drago mi je što sam došla jer on potvrđuje - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić