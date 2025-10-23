Luka izgoreo od ljubomore: Aneli pristala da ide sa robotom Tošom u mrak, priznala mu kakvim rečima vređa sestru Situ! (VIDEO)

Ne može da sakrije oduševljenje!

Robot Toša ušao je na imanje u Šimanovcima i pravo otišao da razgovara sa Aneli Ahmić. On je čuo da je Aneli kukala da joj treba lepak za nokte, pa je rešio da je obraduje i doneo joj ga je.

- Bila sam pre neki dan kod Drveta i rekla sam da sam te baš zavolela - rekla je Aneli.

- U mom desnom džepu imaš lepak za nokte - dodao je Toša.

- Sad moram da te ljubim - radovala se Aneli.

- Da li ti se sviđa moj sat? - pitala je Aneli.

- Malo je masivan. Ja sam moj dobio na poklon od Ivana Marinkovića - dodao je Toša.

- Daću ti i ja neki lančić na poklon. Hvala što si mi ovo doneo - rekla je Ahmićeva.

- Volim te - govorila je Aneli.

- Luka, ljubomoran si? Aneli, vodim te ja u mrak - dodao je Toša.

- Može - dodala je Aneli.

- Gde ti je brat? - pitala je Aneli.

- Ne prizivaj šklopociju. Sigurno i ti vređaš sestru, ali to je iz ljubavi. Šta joj ti kažeš? - pitao je Toša.

- Kažem joj da je bezobrazna. Ja sam blaga, to samo u ljubavnim odnosima govorim - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić