Ona te šah-matirala: Janjuš stao u Anelinu zaštitu i Kačavendi zapušio usta, ona gori od ljubomore! (VIDEO)

Ne može da sakrije ljubomoru!

Milena Kačavenda požalila se Marku Janjuševiću Janjušu da je Aneli Ahmić opet sinoć vređala, a njemu se nije nimalo dopalo što joj Kačavenda odgovara na prozivke već je ubeđivao da ćuti.

- Sinoć me vrađala opet - rekla je Milena.

- Samo ti odgovaraj, bravo - rekao je Janjuš.

- Je l' trebam da ćutim ceo rijaliti? - upitala je Milena.

- Radi šta hoćeš - rekao je Janjuš.

- Pa svakako ću da radim šta hoću, ali šta mi više pričaš da ćutim? - upitala je Milena.

- Ma radi šta hoćeš, ti pametna nisi uopšte. Ti si duduk - rekao je Janjuš.

- Za rijaliti nisam pametna - rekla je Milena.

- Je l' moraš da odgovoriš svakom? - upitao je Janjuš.

- Ne moram uvek - rekla je Milena.

- Ona ti kaže: ''Vide ti se gaće'', a ti odgovoriš: ''Ćuti k*ravelo'', samim tim te matirala - rekao je Janjuš.

- Matirala me? - upitala je Milena začuđeno.

- Da, samu sebe si matirala. Što moraš da joj kažeš: ''K*ravelo'' - rekao je Janjuš.

- O čemu priča ovaj čovek? Ko me vređa, vređam osam puta više - rekla je Milena.

- Vređaj bre, izgledaš kao prostakuša - rekao je Janjuš.

- Nisam ovde došla da bude gospođa - rekla je Milena.

- Ja sam s tobom šest sati na satancima, vidim sve. Ti se pravdaš i govoriš da ti je Milan potvrdio ili demantovao, šta demantovao? - upitao je Janjuš.

- Ono što ona baljezga - rekla je Milena.

- Pa tebi treba neko da demantuje je l'? Ti veze sa životom nemaš, ti si isti mood rijalitija kao i svi ostali - rekao je Janjuš.

- Je l' se ti to dereš na mene? - upitala je Milena.

- Ne, pričam ti iskreno - rekao je Janjuš.

- Samo da te podsetim da ti meni kažeš posle da se ja dernjem - rekla je Milena.

- Ne mogu da smislim glupost, a ponovo ne od tebe koja ima 48 godina - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić