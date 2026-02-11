BORIO SE 4 SATA SA TALASIMA, PA TRČAO KILOMETRIMA DA SPASI PORODICU: O ovom hrabrom dečaku priča ceo svet (FOTO+VIDEO)

Trinaestogodišnji Ostin Apelbi stekao je status heroja nakon što je čudesno doplivao do obale kada su on, njegova majka i dvoje mlade braće i sestara odneti u more kod jugozapadne obale Zapadne Zapadne Australije 30. januara.

Njegovo neverovatno putovanje da spase porodicu bilo je impresivno, a policija Zapadne Zapadne Australije pohvalila je njegovu izuzetnu smirenost tokom poziva u pomoć. Ostin je vozio kajak i dasku za veslanje sa svojom majkom Džoan i mlađom braćom i sestrama, osmogodišnjim Boom i dvanaestogodišnjom Grejs, u zalivu Geograf, blizu Kvindalupa.

Uzburkano more stvorilo nevolje

Grupa je krenula u 11 časova, ali je naišla na nevolju kada se more iznenada uzburkalo i odnelo ih od obale.

Kada je grupa bila otprilike 4 km od obale, Džoan je rekla Ostinu da se vrati plivajući po pomoć.

NEW: Emergency call released of 13-year-old Austin Appelbee telling authorities to get a helicopter after he swam for four hours to reach the shore.



Appelbee was heard calmly telling authorities that his mom and siblings were stranded at sea.



The boy was heard explaining that… pic.twitter.com/LyBEw8zM7g — Collin Rugg (@CollinRugg) 11. фебруар 2026.

Odlučni tinejdžer je napustio svoj kajak, koji je punio vodom, i proveo je četiri sata boreći se sa uzburkanim morem da bi se vratio na plažu.

Kada je konačno stigao do kopna, Ostin je pretrčao otprilike 2 km do hotela gde je konačno mogao da pozove pomoć.

- Zdravo, zovem se Ostin. Imam dvoje braće i sestara, Boa i Grejs. Išli smo na izlet kajakom i daskom za veslanje, a onda nas je odnelo more i izgubili smo se tamo - rekao je operateru.

- Izgubili smo se otprilike, hm - ne znam koliko je sati bilo, ali je bilo jako davno. Nismo mogli da se vratimo na obalu i mama mi je rekla da se vratim i pozovem pomoć i nisam ih video od tada. Mislim da su kilometrima daleko u moru. Mislim da nam je potreban helikopter da ih pronađemo - rekao je on.

Tek nakon što je operateru rekao na kojoj se plaži nalazi i koliko mu je hitno potrebno da spase porodicu, Ostin je priznao da i njemu treba hitna pomoć.

Potresna poruka

- Sedim na plaži upravo sada. Mislim da mi treba hitna pomoć jer mislim da imam hipotermiju. Morao sam da plivam oko četiri kilometra okrenut ka struji i jako sam, izuzetno umoran. Mislim da sam dobio toplotni udar i osećam se kao da ću se onesvestiti - rekao je hrabri dečak.

He saved their lives like a CHAMP! 💪 pic.twitter.com/SES8lhgjMV — Crystal Hope (@CrystalHope1979) 11. фебруар 2026.

Policija Zapadne Australije pokrenula je veliku operaciju potrage i pronašla Ostinovu majku i braću i sestre oko 20:30. Plutali su 14 km od obale.

Vršilac dužnosti komandanta policije, narednik Endru Makdonel, rekao je da je Ostinovo mirno držanje doprinelo uspešnom ishodu potrage.

- Situacija u kojoj se našla porodica Apelbi bila je izuzetno teška. Bili su u pravoj nevolji, a vreme je bilo apsolutno kritično s obzirom na to koliko dugo su bili u vodi i kako je dnevna svetlost bledela. Ono što je Ostin uradio bilo je ništa manje od izvanredno. Njegova hrabrost i odvažnost u tim uslovima bili su izuzetni, a njegovi postupci ključni za postizanje uspešnog ishoda - rekao je.

Autor: Marija Radić