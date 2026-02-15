NEUROLOG O TUŠIRANJU PRED SPAVANJE: Za kvalitetan i miran san, vodite računa o jednoj stvari!

Svima je poznata rutina tuširanja, bilo da je u pitanju jutro kako biste se osvežili ili večernje opuštanje pre spavanja. Ipak, da li ste ikada razmislili o tome kako temperatura vode i vreme kada se tuširate mogu uticati na vaše zdravlje i kvalitet sna?

Kako temperatura vode utiče na san

Veoma je važno obratiti pažnju na temperaturu vode kada se tuširate, posebno ako to radite neposredno pre spavanja. Stručnjaci upozoravaju da su previše vrući ili previše hladni tuševi loši za telo jer mogu značajno poremetiti vašu telesnu temperaturu i, samim tim, i kvalitet sna.



Dr Rejčel Salas, neurolog i stručnjak za spavanje sa Univerziteta "Džon Hopkins", ističe da nagli temperaturni šok, bilo od vruće ili hladne vode, može negativno uticati na vaš san. Ova ekstremna promena u telesnoj temperaturi može otežati zaspivanje i izazvati nesanicu.

- Ako je temperatura vode previše visoka ili previše niska, može doći do poremećaja u vašem cirkadijalnom ritmu, koji je usko povezan sa prirodnim ciklusima sna i budnosti – objašnjava Salas.



Idealna temperatura za opuštanje

Kada je reč o tuširanju pred spavanje, idealna temperatura vode je umereno topla. Ova temperatura će omogućiti vašem telu da se opusti i pripremi za spavanje bez narušavanja njegovih prirodnih funkcija. Dr. Filis Zi sa Univerziteta Northwestern tvrdi da topla voda može biti od pomoći ako želite da zaspite brže.

– Tuširanje umerenim temperaturama oko jedan do dva sata pre spavanja pomaže u snižavanju telesne temperature, što je ključno za brži početak sna. Zagrevanje ruku, stopala i glave omogućava da se toplota premesti prema perifernim delovima tela, čime se centralni delovi tela hlade. Ovaj proces pomaže telu da se prirodno pripremi za spavanje – objašnjava Zi.

Prema mišljenju doktorke Vitni Roban, eksperta za spavanje, vaš cirkadijalni ritam je usko povezan sa telesnom temperaturom. Da biste se dobro naspavali, važno je da temperatura vašeg tela opadne, što izaziva povećanje proizvodnje melatonina, hormona sna. Tuširanje umerenim temperaturama može pozitivno uticati na ovu prirodnu promenljivost telesne temperature, omogućujući vam da se opustite i zaspite lakše.



Iako mnogi ne mogu da zamisle dan bez jutarnjeg tuširanja, postoji mnogo rasprava o tome kada je bolje tuširati se – ujutru ili pred spavanje. Stručnjaci ističu da je suština u tome što god odabrali, važno je da uživate u tom trenutku.

Tuširanje ujutru može vas osvežiti i pripremiti za dan, dok tuširanje uveče može pomoći da se opustite i pripremite za miran san. U svakom slučaju, tuširanje je zdrava navika koja ima svoje prednosti, sve dok vodite računa o temperaturi i vremenu kada se tuširate.

Kada razmišljate o tuširanju, važno je obratiti pažnju na nekoliko faktora koji mogu poboljšati vaše zdravlje i kvalitet života. Pravilna temperatura vode, kao i izbor vremena kada se tuširate, mogu imati ogroman uticaj na vašu sposobnost da zaspite, a samim tim i na vaše sveukupno zdravlje. Idealno bi bilo da se tuširate toplom, a ne vrućom vodom pre spavanja, i tako omogućite svom telu da se opusti i pripremi za noćni odmor.

Autor: D.Bošković