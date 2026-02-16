AKTUELNO

PRONAĐEN LUKSUZNI BROD KOJI JE NESTAO NAKON NESREĆE 1872. Misterija konačno rešena, sve vreme je bio na dnu OVOG jezera

Istraživački poduhvat koji je započeo pre gotovo 60 godina upravo je okončan! Stručnjaci su saopštili da su pronašli olupinu luksuznog parobroda Lac La Belle, koji je završio na dnu jezera Mičigen.

Nesreća se dogodila krajem 1872, pošto je parobrod krenuo iz Milvokija sa 53 putnika i članovima posade. Samo dva sata kasnije, voda je počela da curi iz nepoznatog izvora. Dok je kapetan pokušavao da okrene plovilo, vreme se pogoršalo, a ogromni talasi su ugasili vatru u brodskim kotlovima.

Nije stigao do odredišta

Lac La Belle je bio jedan od najpoznatijih parobroda na jezeru Mičigen. Izgrađen je 1864. u Klivlendu, sa ukupnom dužinom 66 metara.

Prvi put je potonuo 1866, u 7,5 metara dubokoj reci Sent Kler, ali je izvučen i obnovljen tri godine kasnije. Tada ga je kupila kompanija Englemann Transportation i koristila za prevoz putnika.

Polovinom oktobra 1872, brod je krenuo iz Milvokija, ali nikada nije stigao na svoje odredište, prenosi Yahoo.News.

Parobrod je potonuo tokom snažne oluje, oko pet ujutro, a nastradalo je osam osoba. Ostali putnici i članovi posade su pomoćnim čamcima došli do obale.

Najava otkrića odložena

Istraživač Pol Eron (80) počeo je da traži Lac La Belle, tokom 1965. Pre četiri godine je dobio trag od “lovca na olupine” Rosa Ričardsona i dva sata kasnije pronašao parobrod pomoću sonara.

On objašnjava da je najava otkrića odložena, jer je njegov tim želeo da izradi trodimenzionalni model broda, ali loše vreme i druge obaveze nisu dozvolile da se vrati do olupine sve do prošlog leta.

“To je kao igra, kao rešavanje slagalice. Ponekad nemate mnogo komadića da sastavite slagalicu, ali u ovom slučaju, sve je lepo leglo i našli smo ga odmah”, rekao je Eron.

Ostaci prekriveni školjkama

On je odbio da otkrije tačan trag koji je doveo do otkrića. Ričardson je, međutim, u jednom intervjuu rekao da je neimenovani ribar na "određenoj lokaciji" identifikovao predmet specifičan za parobrode iz 1800-ih godina.

Grupa Shipwreck World, koja se bavi lociranjem olupina brodova širom sveta, saopštava da je tim predvođen Polom Eronom pronašao Lac La Belle, a fotografije možete videti OVDE.

Ostaci parobroda su prekriveni školjkama. Trup izgleda netaknuto, ali su nestale gornje kabine. Unutrašnjost plovila, izrađena od hrasta, u dobrom je stanju.

Zanimljivo da su Velika jezera, kojima pripada i jezero Mičigen, “domaćini” između 6.000 i 10.000 olupina brodova, od kojih većina još nije otkrivena, ukazuju podaci Univerziteta Viskonsin-Medison.

“Lovci na olupine” sve više istražuju jezera, jer se brinu da invazivne vrste školjki polako uništavaju ostatke.

