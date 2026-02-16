AKTUELNO

Extra

Renovirala kuću iz 19. veka, pa pronašla verenički prsten: Kad je ukucala cenu ostala u šoku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Žena koja je renovirala svoju kuću iz 1880-ih u Velsu bila je zapanjena kada je pronašla „vremensku kapsulu“ ispod stepenica koja prethodi Titaniku, prema pisanju lista „Mirror“. Sian je dokumentovala svoju renovaciju na TikToku, napisavši:

„Dobrodošli – počinje renoviranje moje viktorijanske kuće u Velsu iz 1880-ih. Od debelih kamenih zidova i originalnih kamina do priča skrivenih ispod slojeva maltera – ovo je putovanje oživljavanja istorije, a ne njenog brisanja.“

Novine iz 1901. kao izolacija

Tokom renoviranja, Sian je naišla na izgužvane stranice novina koje su korišćene kao izolacija ispod stepenica. Pažljivo ih je odmotala i otkrila da datiraju iz 2. marta 1901. – manje od dva meseca nakon smrti kraljice Viktorije i punih 11 godina pre nego što je Titanik potonuo.

@cartrefcalon

Welcome to my Welsh 1880s Victorian home renovation 🏡✨ From thick stone walls and original fireplaces to years of hidden stories beneath layers of plaster - this is a journey of bringing history back to life, not erasing it. Expect: Victorian features uncovered (and respected) Lime plaster, stonework & period details Honest renovation chaos 😅 A lot of dust… and a lot of love If you enjoy old Welsh homes, heritage renovations, and seeing the past slowly re-emerge - you’re in the right place. Nadolig bach o hanes, un wal ar y tro. 🧱 (Follow along - it’s only just beginning.) #VictorianHome #WelshHome #RenovationTok #OldHouseTok #HomeRenovation

♬ Dreams - yourmusic4ever💯

„Paukova mreža stara 125 godina – divno“, dodala je Sian.
Korisnici TikToka su sa oduševljenjem komentarisali otkriće. Jedan je napisao:

„Obožavam ovakve stvari. Pronašao sam stotine opušaka ispod podnih dasaka.“

„Ovo bi bila takva distrakcija da ne bih ni nastavio sa renoviranjem.“

Verenički prsten iz 1990-ih

@cartrefcalon

I accidentally found a time capsule under my old Victorian home stairs during renovations 😳📰 I had no idea they used that for insulation - did you? 😲 #oldhome #renovation #timecapsule #treasure #welshhistory

♬ Meg Thee Stallion with a Touch Of Disco - touchoffunk

Novine nisu bile jedini skriveni izum. Dok je uklanjala cementni malter, Sian je naišla na verenički prsten zaglavljen u zidu.

„Nažalost, nije pripadao prethodnim vlasnicima, a niko nije završio renoviranje. Možda je pripadao paru koji je ovde živeo pre više od 15 godina...“

@cartrefcalon

Replying to @lifewith_lois Guess what! 😲 Jeweller verdict: £54 based on weight 💍 9ct gold ✔️ 0.2 diamond ✔️ Bottles of Windolene ✔️ Windows ❌ Priceless story ✔️ I won’t be selling it - it feels like part of the house’s story now 🏡🥰 I’m keeping it as a little house treasure, but would LOVE ideas on how to display it properly. And… does anyone know who the maker HOG is? Internet detectives, assemble 🕵️‍♀️✨ #HomeRenovation #jewellery #finderskeepers #foryoupage #fyp

♬ sonido original - 🅂🄾🅄🄽🄳 🅃🄾🄿

Prsten je od 9-karatnog zlata sa dijamantom od 0,2 karata u sredini, poznatim kao „iluzijski prsten“ jer dijamant vizuelno deluje veći nego što jeste. Sian je potvrdila:

„Neću ga prodati – sada se čini kao deo priče ove kuće. Čuvam ga kao malo kućno blago.“

pročitajte još

PRONAĐEN LUKSUZNI BROD KOJI JE NESTAO NAKON NESREĆE 1872. Misterija konačno rešena, sve vreme je bio na dnu OVOG jezera

Autor: Marija Radić

#Cena

#Kuća

#Verenički prsten

#renoviranje

#šok

POVEZANE VESTI

Extra

Žena iz Australije renovirala kuću, pa pronašla skrivenu poruku bivšeg vlasnik staru 30 godina: Ono što je u njoj pisalo ostavilo je u šoku!

Extra

Pronašla je skrivena vrata u staroj kući i VRISNULA kad ih je otvorila: Otkrila TAJNU staru 80 godina

Extra

Kupili kuću staru više od 100 godina i šokirali se kada su počeli renoviranje: Nisu mogli da veruju šta su pronašli (VIDEO)

Domaći

Pokojni verenik se povampirio? Osvanuo dijamantski prsten na ruci Milene Kačavende, svi ostali u šoku kad su ovo videli (FOTO)

Region

Sređivala tek kupljenu vikendicu, a zbog onog što je pronašla ODMAH JE POZVALA POLICIJU: Sprečite tragediju

Društvo

Vesna iz Šapca otvorila majčin krevet 10 dana posle njene smrti i umalo se onesvestila: Našla limenu kutiju sa 700.000 evra, a onda je usledilo nešto