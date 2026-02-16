Renovirala kuću iz 19. veka, pa pronašla verenički prsten: Kad je ukucala cenu ostala u šoku (VIDEO)

Žena koja je renovirala svoju kuću iz 1880-ih u Velsu bila je zapanjena kada je pronašla „vremensku kapsulu“ ispod stepenica koja prethodi Titaniku, prema pisanju lista „Mirror“. Sian je dokumentovala svoju renovaciju na TikToku, napisavši:

„Dobrodošli – počinje renoviranje moje viktorijanske kuće u Velsu iz 1880-ih. Od debelih kamenih zidova i originalnih kamina do priča skrivenih ispod slojeva maltera – ovo je putovanje oživljavanja istorije, a ne njenog brisanja.“

Novine iz 1901. kao izolacija

Tokom renoviranja, Sian je naišla na izgužvane stranice novina koje su korišćene kao izolacija ispod stepenica. Pažljivo ih je odmotala i otkrila da datiraju iz 2. marta 1901. – manje od dva meseca nakon smrti kraljice Viktorije i punih 11 godina pre nego što je Titanik potonuo.

@cartrefcalon Welcome to my Welsh 1880s Victorian home renovation 🏡✨ From thick stone walls and original fireplaces to years of hidden stories beneath layers of plaster - this is a journey of bringing history back to life, not erasing it. Expect: Victorian features uncovered (and respected) Lime plaster, stonework & period details Honest renovation chaos 😅 A lot of dust… and a lot of love If you enjoy old Welsh homes, heritage renovations, and seeing the past slowly re-emerge - you’re in the right place. Nadolig bach o hanes, un wal ar y tro. 🧱 (Follow along - it’s only just beginning.) #VictorianHome #WelshHome #RenovationTok #OldHouseTok #HomeRenovation ♬ Dreams - yourmusic4ever💯

„Paukova mreža stara 125 godina – divno“, dodala je Sian.

Korisnici TikToka su sa oduševljenjem komentarisali otkriće. Jedan je napisao:

„Obožavam ovakve stvari. Pronašao sam stotine opušaka ispod podnih dasaka.“

„Ovo bi bila takva distrakcija da ne bih ni nastavio sa renoviranjem.“

Verenički prsten iz 1990-ih

Novine nisu bile jedini skriveni izum. Dok je uklanjala cementni malter, Sian je naišla na verenički prsten zaglavljen u zidu.

„Nažalost, nije pripadao prethodnim vlasnicima, a niko nije završio renoviranje. Možda je pripadao paru koji je ovde živeo pre više od 15 godina...“

@cartrefcalon Replying to @lifewith_lois Guess what! 😲 Jeweller verdict: £54 based on weight 💍 9ct gold ✔️ 0.2 diamond ✔️ Bottles of Windolene ✔️ Windows ❌ Priceless story ✔️ I won’t be selling it - it feels like part of the house’s story now 🏡🥰 I’m keeping it as a little house treasure, but would LOVE ideas on how to display it properly. And… does anyone know who the maker HOG is? Internet detectives, assemble 🕵️‍♀️✨ #HomeRenovation #jewellery #finderskeepers #foryoupage #fyp ♬ sonido original - 🅂🄾🅄🄽🄳 🅃🄾🄿

Prsten je od 9-karatnog zlata sa dijamantom od 0,2 karata u sredini, poznatim kao „iluzijski prsten“ jer dijamant vizuelno deluje veći nego što jeste. Sian je potvrdila:

„Neću ga prodati – sada se čini kao deo priče ove kuće. Čuvam ga kao malo kućno blago.“

Autor: Marija Radić