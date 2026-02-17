ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Psihodelični lek koji koriste ŠAMANI može pomoći u borbi s depresijom, ali samo pod jednim uslovom

Osobe sa velikim depresivnim poremećajem mogu imati brzo i trajno poboljšanje stanja nakon jedne doze psihodeličnog leka dimetiltriptamina (DMT), koji se koristi u šamanskim ritualima, kada se kombinuje sa psihoterapijom, pokazuju rezultati kliničkog istraživanja.

Kliničko istraživanje, u kome su učestvovale 34 osobe, pokazalo je da terapija uz pomoć psihodeličnih supstanci izaziva brzo smanjenje depresivnih simptoma, što je trajalo dugo nakon što je lek prestao da deluje, a neki su i dalje osećali blagodeti šest meseci kasnije, prenosi Gardijan.

U kombinaciji sa psihoterapijom

"Postoji trenutni antidepresivni efekat koji se značajno održava tokom perioda od tri meseca i to je uzbudljivo jer je ovo jedna seansa sa lekom, uz psihološku podršku", rekao je psihijatar na Imperijal koledžu u Londonu Dejvid Eriko, koji je sproveo istraživanje.

Iako preliminarni, rezultati doprinose ranijim dokazima da psihodelični lekovi, kada se kombinuju sa psihoterapijom, mogu pomoći u ublažavanju depresije kod miliona ljudi širom sveta koji ne reaguju na postojeće antidepresive ili terapije.

DMT aktivni sastojak ajahuaske

Procenjuje se da 100 miliona ljudi širom sveta ima depresiju otpornu na lečenje, koja je definisana kao veliki depresivni poremećaj koji ne reaguje na najmanje dva antidepresiva, a oko polovine njih nije u stanju da obavlja svakodnevne rutinske zadatke.

DMT je aktivni sastojak ajahuaske koja se koristi u šamanističkim ritualima u Južnoj Americi. Droga izaziva snažna i često mistična halucinogena "putovanja" koja mogu da promene osećaj vremena i prostora kod ljudi, rastvore njihov osećaj za sebe i prizovu susrete sa "natprirodnim bićima".

Autor: Marija Radić