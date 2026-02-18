Koliko intimni odnosi treba da traju da bi žena uživala? Odgovor je mnoge iznenadio

Bilo je slučajeva da je polni odnos trajao tek 33 sekunde, a ponekad su parovi izdržali i duže od 40 minuta.

Večita dilema koja decenijama traga za odgovorom jeste koliko zapravo treba da traju intimni odnosi da bi partneri doži do zadovoljstva. Neki su pristalice maratonskog odnosa, dok drugi žele da on traje kraće.

Istraživanja su pokazala da vođenje ljubavi u proseku traje između 5,5 i 7,5 minuta, ne uključujući predigru. Poznato je da je predigra važan deo intimnog odnosa i da od nje zavise postizanje orgazma i nivo užitka. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu „Journal of Sex Research“, otkrilo je da žene žele predigru koja traje od 11 do 13 minuta, a zatim 14 do 16 minuta odnosa od trenutka penetracije.

" Uvek podstičem parove da uživaju u što dužoj predigri pre samog čina seksa. Što više predigre, to će nivo uzbuđenja biti veći i lakše ćete postići orgazam", savetuje Ian Kerner, seksualni i bračni terapeut.

Ako imate neke maštarije, razgovarajte sa svojim partnerom ili partnerkom i otkrijte o čemu maštate. Možda će vas druga strana iznenaditi i predložiti da nešto od toga isprobate već danas.

Priče o tantričkom seksu i maratonskoj predigri za većinu ljudi su "lovačke priče". Tako tek osam posto parova u predigri uživaju duže od 20 minuta, a za njih 22 posto seks traje duže od 20 minuta, pokazalo je istraživanje nemačkog časopisa Glamour, u kojem je učestvovalo više od 1.000 žena. Oko 33 posto zaljubljenih parova na predigru "potroši" od pet do devet minuta, dok je prosečno trajanje seksa od 10 do 14 minuta.

Autor: D.Bošković