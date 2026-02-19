Tomi nije spavao 8 dana, a onda su ga odveli u bolnicu: Lekari nisu mogli da veruju kako se ponaša

Tomi Grejvs, sada trener za spavanje, nije spavao osam dana u martu 2021. godine dok je organizovao dobrotvorni događaj za beskućnike. Njegova posvećenost projektu dovela je do potpune iscrpljenosti – i ozbiljno je narušila njegovo mentalno zdravlje.

„Bio sam toliko uzbuđen zbog svega i radio sam neumorno. Što sam više radio, to sam bio pod većim stresom“, seća se 27-godišnji Tomi. „Pokušavao sam da spavam, ali moj mozak jednostavno nije hteo da se isključi.“

Smatrajući da bi odrasli trebalo da spavaju između sedam i devet sati noću, Tomi je lišavao svoje telo najmanje 56 sati sna, što je imalo katastrofalne posledice po njegovo zdravlje.

Zablude i hospitalizacija

Kako su dani prolazili, Tomi je počeo da gubi kontakt sa stvarnošću, verujući da može da reši globalne sukobe, kao i probleme poput rasizma, seksizma i raka. Njegovo ponašanje je postajalo sve nepredvidivije, pa su zabrinuti prijatelji i porodica odlučili da ga hospitalizuju. Tomi je proveo četiri nedelje u psihijatrijskoj bolnici.

Tokom boravka u bolnici, zablude su se nastavile. Tomi je verovao da je na televizijskoj sceni, slično filmu „Trumanov šou“ iz 1998. godine sa Džimom Kerijem u glavnoj ulozi.

„Bio sam potpuno trezan, ali nisam mogao da razumem šta govorim. Osećao sam se kao da sam potpuno napustio Zemlju“, prisetio se Tomi.

„Nisam znao gde sam, mislio sam da sam u televizijskom studiju. Pevao sam, igrao, igrao obruče, penjao se po zidovima i preskakao medicinsku sestru. Jedna od medicinskih sestara mi je rekla da mogu da dobijem Oskara ako nastavim ovo da radim. Većina ljudi bi to shvatila kao šalu, ali ja sam pomislio – voleo bih da dobijem Oskara.“

Lekari su kasnije utvrdili da Tomi ima maničnu epizodu sa psihozom. Bio je sediran lekovima i proveo je narednih nekoliko nedelja oporavljajući se.

Preokret: Od lične traume do profesije

„Nikada nisam mislio da bi se ovo moglo desiti meni“, priznao je Tomi, dodajući da ga je zastrašujuće iskustvo motivisalo da postane trener za spavanje. Danas vodi radionice i savetuje ljude kako da poboljšaju kvalitet sna i produktivnost.

„Čim sam naučio da bolje spavam, moj mozak je počeo da funkcioniše, moja produktivnost se povećala i konačno sam osetio kako je to biti potpuno odmoren“, rekao je Tomi.

Jedan od glavnih saveta koje deli jeste da ljudi uspostave redovan ciklus spavanja – odlazak u krevet i buđenje u isto vreme svakog dana.

Tomijevi saveti za bolji san

Izbegavajte jako svetlo i plavo svetlo sa telefona i uređaja u poslednjih 90 minuta pre spavanja.

Izbegavajte fizički ili mentalno zahtevne aktivnosti sat vremena pre odlaska u krevet.

Ne jedite najmanje tri sata pre spavanja.

Ograničite kofein na 400 mg dnevno i ne konzumirajte ga u poslednjih osam sati pre spavanja.

„Nije stvar u tome da se manje zabavljate, već u tome da pametnije koristite svoje vreme kako se ne biste iscrpili“, dodaje Tomi. „Cilj je da vam pređe u naviku da uživate u danu, ali uz dovoljno odmora.“

Autor: Marija Radić