IMA MRTVIH, HITNO EVAKUISANO VIŠE OD 7.000 LJUDI! Razorna oluja seje SMRT u Španiji i Portugalu, stanovništvo u životnoj opasnosti (VIDEO)

Oluja u Španiji i Portugalu dovela je do potrebe za hitnom evakuacijom više od 7.000 ljudi, dok su dve osobe nastradale.

Obilne kiše i snažni vetrovi nastavili su da pogađaju delove Španije i Portugala, uzrokujući najmanje dve smrti,evakuaciju više od 7.000 ljudi i pozive da se odloži drugi krug predsedničkih izbora u Portugalu, piše britanski list Gardijan.

"Oluja Leonardo" produžila stanje katastrofe

"Oluja Leonardo", koja ove nedelje pogađa Pirinejsko poluostrvo, navela je portugalsku vladu da produži trenutno stanje katastrofe u 69 opština do sredine februara.

Jedan muškarac poginuo je u Portugalu, dok je telo žene koju je odnela reka u južnom španskom regionu Andaluzija pronađeno u petak. To je najnoviji u nizu smrtonosnih oluja koje su poslednjih nedelja pogodile Portugal i Španiju.

#BorrascaLeonardo | Desbordamiento de cauces en la Sierra del Segura



📍 Riópar y cuencas de los ríos Mundo, Segura y Taibilla.



👮🏻‍♂️ Supervisión de las zonas afectadas tras el "reventón" del nacimiento del río Mundo. El incremento del caudal ha provocado inundaciones en áreas… pic.twitter.com/gakDg4cpO2 — Guardia Civil (@guardiacivil) 06. фебруар 2026.

Masovne evakuacije u Andaluziji

U Andaluziji je više od 7.000 ljudi primorano da napusti svoje domove. Tokom noći evakuisana su stambena područja blizu reke Gvadalkivir u Kordobi, a pešački saobraćaj preko rimskog mosta u gradu je obustavljen.

- Očekujemo 30 mm kiše - rekao je predsednik Andaluzije Huan Manuel Moreno.

- U drugim okolnostima to bi bila mala količina vode, ali sada je mnogo jer tlo ne može da upije vodu, a reke i rezervoari su puni.

Rizik od klizišta u planinskim oblastima

Oko 1.500 stanovnika dobilo je naređenje da napusti svoje domove u planinskom selu Grazalema, popularnom među planinarima, pošto je voda prodirala kroz zidove kuća i slivala se niz strme kaldrmisane ulice.

#BorrascaLeonardo | Ruta alternativa hacia la pedanía de Aguas Blancas. #AuxiliosGC



📍 Dúdar, #Granada.



👮🏻‍♂️ Especialistas de la #GuardiaCivil y el Ayuntamiento de #Dúdar trabajan en la limpieza de una ruta alternativa hacia la pedanía de Aguas Blancas.



🔍 La actuación busca… pic.twitter.com/9N3sxHQlB5 — Guardia Civil (@guardiacivil) 06. фебруар 2026.

Moreno je upozorio da su vodonosni slojevi u planinama puni i da mogu izazvati klizišta zbog nagomilanog pritiska.

- To bi moglo izazvati velike rupe ili jaruge. Ako se to dogodi ispod kuće ili ulice, posledice mogu biti dramatične - rekao je. Geolozi procenjuju situaciju kako bi utvrdili kada će stanovnici moći da se vrate kućama.

Vlasti upozoravaju na "teške dane"

Tokom posete koordinacionom centru u provinciji Kadiz, premijer Pedro Sančez upozorio je da predstoje "teški dani" i pozvao na oprez i smirenost.

Naveo je da je raspoređeno 10.000 pripadnika hitnih službi i da centralna vlada koordinira odgovor sa regionalnim vlastima Andaluzije.

Obilne kiše utiču i na berbu maslina - poljoprivrednici u provinciji Haen procenjuju gubitke na oko 200 miliona evra.

Nova upozorenja na nevreme

Španska državna meteorološka služba Aemet izdala je narandžasta upozorenja za priobalna područja Galicije, kao i žuta upozorenja za druge delove severne obale, južna i istočna priobalna područja i Balearska ostrva.

Portparol Aemeta Ruben del Kampo rekao je da se u subotu očekuju nove obilne kiše. Nakon kratkog zatišja u petak, stiže oluja Marta, koja će doneti jake padavine i snažne vetrove područjima već pogođenim nevremenom.

Nakon njenog prolaska u nedelju, nove vremenske fronte doneće manje intenzivne, ali i dalje značajne padavine u većem delu poluostrva.

🚨Continuamos trabajando en la búsqueda de la mujer desaparecida en #Malaga



➡️ Los #GEAS y el #GREIM peinan el cauce del río #Turvilla, cuyo caudal ha aumentado considerablemente.



➡️Desde el aire, un dron apoya el rastreo de la zona.



➡️El #ServicioCinológico, desplazado desde… pic.twitter.com/PgeF27K8rv — Guardia Civil (@guardiacivil) 06. фебруар 2026.

Poplave u Portugalu

U Portuse reka Douro izlila u ranim jutarnjim satima u petak, izazvavši manja plavljenja terasa kafića uz obalu. Na jugu zemlje veliki delovi grada Alkačer do Sal, uz reku Sado, već treći dan su delimično pod vodom.

Komandant portugalske civilne zaštite ANEPC, Mario Silvestre, rekao je da šest reka, uključujući Taho, preti velikim poplavama i upozorio da se Portugal suočava sa najvećom opasnošću od poplava duž Taha u skoro tri decenije.

Debata o odlaganju izbora

Šteta i neizvesnost izazvane olujom pokrenule su pozive da se odloži drugi krug predsedničkih izbora zakazan za nedelju. Lider krajnje desne stranke "Čega", Andre Ventura, rekao je da glasanje treba pomeriti za nedelju dana zbog "jednakosti svih Portugalaca".

Međutim, nacionalna izborna komisija saopštila je da će izbori biti održani prema planu, navodeći da vanredna situacija, vremenska upozorenja ili nepovoljne okolnosti same po sebi nisu dovoljan razlog za odlaganje glasanja.

#BorrascaLeonardo | Rescate y protección animal#AuxiliosGC



📍 Hormigos (#Toledo) y Dúdar (#Granada).



👮🏻‍♂️ Especialistas del #GREIM y #SEPRONA de Granada coordinan la evacuación de animales domésticos en fincas aisladas de Dúdar.

👮🏻‍♂️ En Hormigos, patrullas de la #GuardiaCivil… pic.twitter.com/4fCsRArncB — Guardia Civil (@guardiacivil) 06. фебруар 2026.

Klimatske promene i ekstremno vreme

Naučnici upozoravaju da klimatske promene uzrokovane ljudskim delovanjem povećavaju trajanje, intenzitet i učestalost ekstremnih vremenskih pojava, poput poplava i toplotnih talasa koji su poslednjih godina pogodili obe zemlje.



