STRAVIČNA ZIMSKA OLUJA SEJE SMRT ŠIROM AMERIKE: Raste broj žrtava, ljudi zarobljeni u kućama, MILIONI bez struje (FOTO+VIDEO)

Neviđeno jaka zimska oluja pogodila je Ameriku od Teksasa, pa sve do Nove Engleske. Na udaru je i Kanada. Najmanje 17 mrtvih i stotine hiljada ljudi širom SAD ostalo bez struje.

Snažna zimska oluja pogodila je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije.

Smrtni slučajevi zabeleženi su u saveznim državama Njujork, Tenesi, Luizijana, Masačusets, Kanzas, Pensilvanija i Teksas. Vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi izuzetno opasni i apeluju na građane da ostanu kod kuće.

Prekid saobraćaja i zatvaranje škola

Zbog oluje je otkazano više od 10.000 letova, a mnoge škole i putevi širom zemlje su zatvoreni. Karte snežnih padavina pokazuju da je tokom vikenda sneg zahvatio ogromna područja SAD.

Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenja

Nacionalna meteorološka služba SAD-a (NWS) izdala je upozorenja koja se protežu od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku. Oluja je pogodila i Kanadu, gde je u Torontu zabeležena rekordna količina snega, a gradski aerodrom Pirson bio je gotovo paralizovan u nedelju.

Njujork: gradonačelnik upozorava, situacija se popravlja

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, izjavio je da je "najgore prošlo", ali je naglasio da opasnost još nije potpuno nestala, posebno za beskućnike.

Gradonačelnik je građanima savetovao da ostanu kod kuće, odmore se i, u šaljivom tonu, pročitaju roman "Heated Rivalry", popularnu kanadsku LGBTQ+ hokejašku romansu autora Rejčel Rejd, koja je trenutno veoma gledana na američkim streaming platformama.

- To što je oluja prošla, ne znači da je prošla i opasnost po beskućnike u Njujorku. Ovo je napor u kojem učestvuju svi - rekao je Mamdani.

Na snazi je i dalje upozorenje o opasnim uslovima za putovanja, a građani se pozivaju da izbegavaju saobraćajnice koliko god je moguće.

Grad se postepeno vraća u funkciju, a cilj je da se stanje normalizuje već narednog dana, iako će velike količine snega još neko vreme ostati na ulicama.

Iako se očekuje slabljenje padavina od ponedeljka, centralni i istočni delovi zemlje i dalje će imati izuzetno niske temperature.

Sneg i javni prevoz

U nekim četvrtima Njujorka zabeleženo je gotovo 30 centimetara snega. Gradske službe radile su do kasno u noć kako bi očistile trotoare. Javni prevoz uglavnom funkcioniše prema rasporedu, ali sa čestim kašnjenjima.

Vlasti apeluju na oprez i solidarnost

Vlasti nastavljaju da prate stanje i upozoravaju da oprez i solidarnost i dalje ostaju ključni dok se zemlja oporavlja od jedne od najsnažnijih zimskih oluja ove sezone.

Autor: Marija Radić