AMERIKA POD 'ARKTIČKOM OPSADOM! RASTE BROJ MRTVIH, SMRZNUTE NALAZE POD SNEGOM! Upozorenje za 185 miliona ljudi, nema struje, prekinut rad Senata (FOTO+VIDEO)

Zimska oluja u SAD odnela najmanje 7 života u Tenesiju, Luizijani, Teksasu i Kanzasu, uzrok smrti pet osoba u Njujorku se još utvrđuje, više od 860.000 ljudi bez struje.

Oko 185 miliona Amerikanaca ili više od polovine stanovištva SAD, dobilo je danas upozorenje na opasne zimske uslove nakon što je velika hladnoća zahvatila dobar deo centralnog i istočnog dela zemlje.

NBC njuz navodi da je hladni vetar u nekim oblastima doneo temperature koje idu i do oko minus 34 stepena Celzijusa.

Lokalni zvaničnici su naveli da je zbog nevremena do sada umrlo sedam ljudi, od toga troje u Tenesiju, dvoje u Luizijani, dok je po jedna žrtva bila u Teksasu i Kanzasu, a uzrok smrti pet osoba u Njujorku se još utvrđuje.

U područjima pogođenim olujom više od 860.000 korisnika električne energije je ostalo bez struje.

Ledena kiša padala je u delovima Džordžije, obe Karoline i centralnoatlantskog regiona, a obilne snežne padavine zabeležene su u dolini Ohaja i na severoistoku SAD.

Više od 60 centimetara snega

U nekim delovima savezne države Ohajo palo je oko 43 centimetara snega.

Američka televizija navodi da se najviše snega očekuje u delovima Nove Engleske do sutra uveče, a ukupna visine snežnog pokrivača mogla bi da pređe 60 centimetara u Bostonu, kao i u Olbaniju u saveznoj državi Njujork.

Navodi se da će se vremenski uslovi postepeno poboljšavati ove nedelje, ali bi sneg i jaka hladnoća mogli da se nastave.

Oluja je takođe otežala vazdušni saobraćaj, pa je zbog nje otkazano više od 12.000 za danas planiranih letova, uz 3.000 planiranih za sutra.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) je saopštila da su škole i putevi širom Amerike zatvoreni, a letovi su otkazani jer su vremenski uslovi "opasni po život" zabeleženi od Teksasa do Nove Engleske.

- Sneg i led će se veoma, veoma sporo topiti i neće uskoro nestati, a to će ometati sve napore za oporavak - rekla je Alison Santoreli, meteorolog ove službe za CBS njuz.

Ministarstvo zdravlja Luizijane potvrdilo je u nedelju da su dva muškarca umrla od hipotermije.

Gradonačelnik Ostina u Teksasu rekao je da su zabeleženi smrtni slučajevi "povezane s izlaganjem hladnoći".

Zvaničnici u Kanzasu rekli su da je žena, čije je telo pronađeno u nedelju popodne prekriveno snegom, verovatno "podlegla hipotermiji".

U Tenesiju su prijavljene smrti tri osobe povezane sa vremenskim uslovima.

U Njujorku petoro mrtvih

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani napisao je na društvenoj mreži X da je najmanje pet ljudi u gradu umrlo u subotu, ali je dodao da zvanični uzrok njihove smrti tek treba da se utvrdi.

- To je podsetnik da Njujorčani svake godine podležu hladnoći - napisao je ipak Mamdani.

Keti Hočul, guvernerka Njujorka, upozorila je stanovnike te savezne države da ostanu unutra i klone se puteva.

- Ovo je svakako najhladnije vreme koje smo videli, najhladnija zimska oluja koju smo videli godinama. Naša država i mnoge druge države širom zemlje nalaze se pod nekom vrstom arktičke opsade - rekla je ona u nedelju.

Skoro polovina američkih država je proglasila vanredno stanje, a škole širom zemlje već otkazuju nastavu u očekivanju da će se oluja nastaviti i danas.

Američki Senat je takođe otkazao glasanje koje bilo zakazano za večeras.

Autor: Jovana Nerić