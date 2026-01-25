AKTUELNO

Velika zimska oluja paralisala SAD: Dvoje mrtvih, bez struje skoro 800.000 domaćinstava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julio Cortez ||

Dvoje ljudi je umrlo od hipotermije, a skoro 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama je bez struje dok ogromna zimska oluja ugrožava oko 180 miliona ljudi u ukupno 37 saveznih država, što je više od polovine stanovništva SAD.

Dve osobe su preminule od hipotermije u okrugu Kado u američkoj saveznoj državi Luizijana, saopštio je državni Zavod za zdravlje.

Gotovo 200 miliona ljudi u 37 saveznih država je pod zimskim upozorenjima, dok je u 23 države od juga do severoistoka proglašeno vanredno stanje, prenoci NBC Njuz.

U opasnostima od oluje posebno su pogođene države Alabama, Džordžija, Kentaki, Mičigen, Njujork, Severna Karolina, Ohajo, Tenesi, Teksas i Virdžinija.

Meteorolog Džoš Vais iz američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu ocenio je da je oluja "jedinstvena" zbog svog raspona od 3.200 kilometara i ekstremno niskih temperatura koje donosi.

Foto: Tanjug AP/Julio Cortez

Samo danas, više od 10.000 letova je otkazano što je najveći broj otkazanih letova od kovid pandemije, a najviše otkazivanja zabeleženo je u gradu Šarlot u Severnoj Karolini i u Atlatni, dok su svi letovi na Ronald Regan aerodromu u Vašingtonu su otkazani.

Foto: Tanjug AP/Charlie Riedel

Opasne hladnoće zahvatile su veći deo centralnih i istočnih delova SAD, sa temperaturama od minus 20 do minus 30 stepeni.

