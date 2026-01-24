HAOS ŠIROM AMERIKE: Zbog zimske oluje otkazano skoro 12.000 letova, izdato i upozorenje

Skoro 12.000 letova širom SAD, planiranih za vikend, otkazano je nakon što je zimska oluja danas izazvala haos širom zemlje, a za oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva, izdato je upozorenje na nevreme.

Upozorenje na zimsku oluju izdato je od Novog Meksika do Nove Engleske, preneo je AP.

Prognoza Nacionalne meteorološke službe upozorila je na široko rasprostranjene i jake snežne padavine od istočnog Teksasa do Severne Karoline.

Do podneva u subotu, u delovima jugoistočne Oklahome, istočnog Teksasa i delovima Luizijane zabeleženo je formiranje leda debljine 0,6 centimetara.

“Ono što ovu oluju zaista čini jedinstvenom je to što će odmah nakon nje postati veoma hladno“, rekla je meteorološkinja Alison Santoreli.

Ona je upozorila da će se sneg i led veoma sporo topiti i da neće uskoro nestati, što će ometati sve napore u cilju normalizacije.

Guverneri u više od deset država upozorili su na vremenske prilike koje dolaze, proglašavajući vanredno stanje, ili pozivajući ljude da ostanu kod kuće.

“Molimo vas da iskoristite ove poslednje sate da budete spremni, da se uverite da imate ćebad i hranu da preživite ovu oluju“, rekla je danas guvernerka Virdžinije Abigejl Spanberger na konferenciji za novinare.

Sneg je prekrio uglavnom prazne autoputeve u predgrađima severno od Dalasa, a led i susnežica koji su pogodili severni Teksas preko noći će se kretati ka centralnom delu države. Meteorolozi navode da bi šteta, posebno u područjima pogođenim ledom, mogla da bude ista kao ona izazvana uraganom.

Oko 120.000 nestanaka struje prijavljeno je danas popodne, uključujući 56.000 u Teksasu, 36.000 u Luizijani i skoro 10.000 u Novom Meksiku, preneo je AP.

Svi subotnji letovi su otkazani na Međunarodnom aerodromu Vil Rodžers u Oklahoma Sitiju, a svi nedeljni jutarnji letovi su takođe otkazani.

Više od 3.700 letova je otkazano danas širom zemlje, dok je skoro 8.000 letova otkazano za nedelju, pokazuju podaci veb-sajta za praćenje letova FlightAware.

Među najteže pogođenim aerodromima su Međunarodni aerodrom Dalas-Fort Vort, aerodrom Nešvil i Šarlot Daglas.

Na Srednjem zapadu su zabeležene temperature i do minus 40 stepeni 40 stepeni Celzijusa, što znači da bi promrzline mogle da se pojave u roku od 10 minuta.

Temperatura od minus 38 stepeni Celzijusa, izmerena danas u Rajnlanderu, u Viskonsinu, najniža je za skoro 30 godina.

U Mineapolisu je najgori deo ekstremnog hladnog talasa prošao, ali demonstranti koji su pozivali agente federalne imigracione službe ICE da napuste Minesotu i dalje su se suočili sa temperaturom od minus 21 stepen Celzijusa.

Predsednik Donald Tramp je juče putem društvenih mreža saopštio da njegova administracija koordinira sa državnim i lokalnim zvaničnicima i da je u potpunosti spremna da odgovori.

Devet država je zatražilo proglašenje vanrednog stanja, čime mogu da se oslobode federalni resursi za vanredne situacije. Tramp je juče odobrio proglašenje vanrednog stanja za Južnu Karolinu i Virdžiniju, a zahtevi iz Arkanzasa, Kentakija, Luizijane, Merilenda, Severne Karoline, Tenesija i Zapadne Virdžinije još uvek nisu razmotreni, naveo je AP.

Autor: Marija Radić