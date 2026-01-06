PADAVINE I LED PARALISALI EVROPU! Otkazano na stotine letova, IMA MRTVIH: Desetine hiljada ljudi bez grejanja i tople vode! U BRITANIJI KAO U SIBIRU (VIDEO)

Sneg, led i niske temperature pogodili su delove Evrope, izazvavši opasne uslove u saobraćaju, u kojima je u Francuskoj poginulo najmanje pet ljudi, dok je više stotina letova otkazano s aerodroma širom Evrope, a temperature u Velikoj Britaniji pale su 12 stepeni ispod nule uz poremećen saobraćaj širom te zemlje.

Pariz je danas osvanuo pod snežnim pokrivačem, deo učenika dobio je slobodan dan zbog obustave nastave, a obilne padavine dovele su do zatvaranja šest aerodroma na severu i zapadu zemlje, što je poremetilo avio-saobraćaj.

'Danger to life' warning issued as Britain hit by bone-chilling -10C night https://t.co/aaKlS7sArr



where's Global warming ? — Freya (@Dnewton99886451) 06. јануар 2026.

U Holandiji je sneg, prema navodima AP-a, izazvao velike probleme, a aerodrom Shiphol u Amsterdamu saopštio je da je oko 400 letova prizemljeno dok su ekipe čistile uzletno-sletne staze i odleđivale avione. Otkazivanja letova zabeležena su i prethodnog dana, a nove padavine najavljene su i za ostatak sedmice.

Železnički saobraćaj u Holandiji bio je u haosu zbog zaleđenih skretnica i softverskog kvara, a nacionalna železnica NS apelovala je na građane da putuju samo ako je neophodno.



Sneg u Holandiji

U Rimu su višenedeljne kiše ponovo podigle nivo Tibra, a zbog lošeg vremena Trg Svetog Petra bio je delimično popunjen tokom bogojavljenskog blagoslova pape Lava XIV.

Gradske vlasti Rima ograničile su pristup parkovima i rizičnim područjima zbog opasnosti od poplava i obrušavanja drveća.

U Velikoj Britaniji temperature su tokom noći pale do minus 12,5 stepeni Celzijusa, uz poremećaje u drumskom, železničkom i avio-saobraćaju i zatvaranje stotina škola. Zbog snega i mraza otkazani su sportski događaji, a problemi u snabdevanju strujom privremeno su zatvorili metro u Glazgovu i aerodrom u Liverpulu.

The A90 south of Aberdeen looks like something from a video you see of Arctic Norway or Finland. One of the biggest snow events of the last 20 years in north-east Scotland for sure.pic.twitter.com/vkDt3al2uJ — Iain Cameron (@theiaincameron) 06. јануар 2026.



Poslanik za severoistočnu Škotsku Endru Bouvi rekao je da je situacija "kritična" i pozvao na slanje vojnika da očiste sneg i dostave hranu i medicinske potrepštine zarobljenim ljudima.

Oko 10.000 ljudi bez grejanja u Nantu

Snežna oluja koja od nedelje traje u francuskom gradu Nantu i okolini uzrokovala je pucanje vodovodnih cevi, zbog čega je oko 10.000 domaćinstava ostalo bez grejanja i tople vode.

❄️ Fortes chutes de neige en cours sur Nantes ce lundi soir, recouvrant très vite les sols ! L'épisode gagne progressivement la Vendée. (© Ludovic Piveteau) pic.twitter.com/i1at5VJ1af — Météo Express (@MeteoExpress) 05. јануар 2026.

Očekuje se da će se situacija normalizovati u petak, 9. decembra, prenosi Figaro.

Kako se navodi u rad su pušteni rezervni i pomoćni plinski kotlovi kako bi se umanjio uticaj incidenta na život korisnika.

Après la pluie la neige ❄

Attention, ça va sûrement glisser, soyez très prudents !#Nantes pic.twitter.com/DgWOU7KnAA — Crazy Nugget (@CrazyNuggs44) 05. јануар 2026.



Pored ovog incidenta na mreži, i drugi delovi grada poslednjih nekoliko dana imaju poremećaje u snabdevanju - opštinski radnici trenutno popravljaju sisteme grejanja u nekoliko škola u Nantu kako bi obezbedili povoljne uslove za učenike i osoblje.

Haos i na Balkanu

Teški vremenski uslovi pogodili su i Balkan.

U Sarajevu je jedna žena stradala kada je na nju pala grana prekrivena snegom, dok su u Hrvatskoj i Crnoj gori zbog jakih padavina, vetra i olujnog mora zabeležene poplave u priobalnim naseljima.

Autor: D.Bošković