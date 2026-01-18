TRAGEDIJA U ŠPANIJI: Sudarili se vozovi, ima mrtvih! Putnici zarobljeni u vagonima, haos na pruzi Madrid–Andaluzija!

Najmanje dve osobe su poginule, dok je veći broj povređen u stravičnoj železničkoj nesreći koja se dogodila večeras u Španiji. Prema poslednjim informacijama, spasilačke ekipe vode bitku sa vremenom jer je više ljudi i dalje zarobljeno u smrskanim vagonima.
Nesreća se dogodila oko 19:45 časova na liniji koja spaja Madrid i Andaluziju, a u njoj su učestvovala dva putnička voza.
Kako je došlo do nesreće?
Tragedija se dogodila kada je voz koji je saobraćao na relaciji Malaga–Madrid izleteo iz šina i upao na susedni kolosek. U tom trenutku, na njega je naleteo drugi voz koji je išao iz Madrida za Uelvu. Od siline udara, i drugi voz je iskliznuo sa pruge.
Španska Civilna garda potvrdila je da su dve osobe izgubile život na licu mesta, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao biti veći s obzirom na to da su mnogi putnici ostali zaglavljeni u vagonima.
Saobraćaj potpuno obustavljen
Španska državna kompanija za železničku infrastrukturu "Adif" saopštila je da su sve hitne službe mobilisane i da se nalaze na mestu incidenta.
Ključne mere:
Obustava saobraćaja: Brzi vozovi između Madrida i Andaluzije uopšte ne saobraćaju.
Preusmeravanje: Svi vozovi koji su se nalazili na ovoj trasi u trenutku nesreće vraćeni su na svoja polazna mesta.
Spasilačka akcija: Specijalne ekipe pokušavaju da dopru do zarobljenih putnika u prevrnutim kompozicijama.
Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa mesta nesreće koji prikazuju jezive scene prevrnutih vagona i veliki broj sanitetskih vozila.
Autor: Dalibor Stankov