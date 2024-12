NA FRANCUSKOM OSTRVU IMA MRTVIH: Stravične scene na Majotu, ciklon uništava sve pred sobom (VIDEO)

Intezivan tropski ciklon Čido pogodio je francusko ostrvo Majot u Indijskom okeanu. Prema poslednjim informacijama dve osobe su poginule, a čak 15.000 domačinstava je bez struje.

Očekuju se vetrovi jačine od 200 do 230 km/h, a apeluje se na stanovnike da ni po koju cenu ne izlaze iz svojih domova.

Na terenu su ekipe Hitne pomoći koje pružaju pomoć onima kojima je ona "najpotrebnija". Inače, udari vetra su dostigli čak 220 kilometara na sat i smatra se da ostrvo doživljava "najnasilniji i najrazorniji ciklon od 1934. godine".

Ministar unutrašnjih poslova u ostavci Bruno Retajo je zatražio "maksimalnu mobilizaciju policije" kako bi stanovništvu pružili punu podršku i sprečili potencijalne pljačke. Čak 1.600 policajaca je raspoređeno na ostrvo Majot.

Mayotte is enduring the fury of Cyclone Chido 💨💔. Chaos, resiliency, and humanity are depicted. We are thinking about everyone who is in danger. 🙏 #CycloneChido #Mayotte #France #WeatherUpdate pic.twitter.com/fAOCFmpBtY