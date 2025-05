Bog me pogledao! Đedović žestoko opleo po Matoroj, nije štedeo reči, pa istakao koliko mu je drago... (VIDEO)

Trese se kuća!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Đedovićem o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Kako ti izgledaju Aneli i Luka sad? - pitao je Darko.

- Totalno bacanje mozga. Sad su ponovo okej. Mislim da on ima neku vrstu privlačnosti prema Aneli, ali ne mogu da kažem da nema prema Sandri, totalno mi pobaca mozak. Mi smo i sad dobri, ali moramo za stolom jer smo se dogovorili, prećutno. Pred njima govorimo da ne bi nju napadali. Ima i ona neku privlačnost. Ljubav sigurno nije. Nešto se dešava, ali je daleko od ljubavi. Možda je neka blizina. Ne verujem u vanserijske emocije. To što je bacio šolju jer je Marinković vređao, mislim da je i to neka netrpeljivost prema njemu. Selektivno bira, iskoristio je priliku pa je uveza sa nekim emocijama. Meni je tu pola - pola. Iskoristio je priliku da se pokaže kao muškarac. Svestan je da je Ivan jeftini provokator - rekao je Marko, pa dodao:

- Sedimo Gastoz, Anđela, Milena, ja i bockamo da njihova sujeta proradi. Svi dole su jeftine, nesupele kopije nas - rekao je Marko.

- Šta kažeš za rasprave Matore i Gastoza? - pitao je Darko.

- Ko god ima podršku je fejk za nju. Nisu fejk Aneli i Luka, ali su fejk Anđela i Gastoz. Fejk nisu njene svadbe i Munjina trudnica, ali ovo jeste. Ja sam fejk kum. Mene je Bog pogledao prošle godine što je zamerila moje druženje sa Anđelom i Anitom. Jako mi je drago što su naše svađe otišle predaleko da nema povratka nazad. Otišle su predaleko i svađe mene i Aneli, ali ne toliko daleko da nose slike deteta u crkvu da joj kunu dete. Matora se meni obraća jako slobodno, ulazi slobodno uzima ono za komarce, jako mi se lepo obraća ali to je njena sramota. Aneli mi nije odvratna, ali Matora jeste. Nemojte nikad da zaboravite moj odnos sa Kulićkama - rekao je Marko.

- Kako komentarišeš svađu Munej i Terze zbog Matore? - pitao je Darko.

- Tu nema prijateljstva. Karakteri su vrlo slabi i labilni. Nisu toliko inteligentni da sklone karakter na stranu što ja imam. Ne može niko da bije Munjine bitne za njega. Ne može ni Terza da bije tuđe bitke. On sa njom može da razmeni po neku reč ali ne može da bude bff. Ima pravo da nominuje kako želi i da radi šta želi. Njemu lično Matora nije ništa uradila - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić