TVRDOGLAVOST SE ISPLATILA: Čitav život igrao iste brojeve, sada osvojio milione – evo šta će prvo uraditi sa novcem

Upornost i nepokolebljiva vera u sopstvenu srećnu kombinaciju doneli su životnu promenu jednom igraču lutrije iz američke savezne države Ohajo.

Muškarac, koji je za sebe priznao da je „tvrdoglav“, osvojio je džekpot koristeći istu kombinaciju brojeva koju je verno uplaćivao pune 22 godine.

Put do dobitka: 10 dolara mesečno i odani prijatelj

Dobitnik, čiji identitet zvaničnici nisu otkrili, decenijama je igrao brojeve 6, 8, 16, 20, 26 i 45. Njegova strategija bila je jednostavna:

Budžet: Trošio je skromnih 10 dolara mesečno na listiće.

Doslednost: Čak i kada bi bio van grada, njegov najbolji prijatelj je imao zadatak da uplati tiket umesto njega, kako se niz ne bi prekinuo.

Njegova upornost krunisana je 4. februara u gradu Akronu, kada je izvučen dobitak od 3,5 miliona dolara.

Koliko mu zapravo ostaje?

Iako je nominalni iznos impresivan, dobitnik se odlučio za jednokratnu isplatu u gotovini (tzv. cash option), što je automatski smanjilo iznos na 1,7 miliona dolara. Nakon što su država i federalne službe uzele svoj deo na ime poreza, na njegov račun će leći tačno 1.280.000 dolara.

Planovi za budućnost: Penzija i "stvarno veliki bazen"

Odmah nakon saznanja da je postao milioner, srećni dobitnik je doneo dve velike odluke: odlazi u penziju i menja mesto stanovanja. Svojoj supruzi je već saopštio planove koji uključuju luksuz u kom će uživati cela porodica.

„Napravićemo stvarno veliki bazen!“ poručio je dobitnik.

Pored bazena, planira kupovinu nove kuće u kojoj će izgraditi i sopstvenu, modernu kućnu teretanu.

Autor: D.S.