Muškarac osvojio 500.000 evra na lutriji, pa otkrio svoju tajnu: Imam posebnu strategiju, ali...

Na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije, proteklih dana, stigao je srećni dobitnik iz Zagreba, koji je u igri Eurojackpot pogodio dobitnu kombinaciju 5+1 i osvojio 517.369,70 evra.

Čovek godinama uplaćuje svoje brojeve na istom prodajnom mestu Hrvatske Lutrije - na Meštrovićevom trgu u Zagrebu. Najdraže su mu igre Loto 7, Loto 6, TV Bingo, Sve ili Ništa, kao i Eurojackpot, u kojem je ostvario pomenuti dobitak.

"Dva puta sam proveravao"

Brojeve, kako kaže, uvek bira nasumično - prema osećaju i intuiciji. Ponekad koristi i posebnu strategiju, ali detalje nije želeo da otkrije, prenosi 24sata.hr.

“Dobitak sam proveravao dva puta na zvaničnim stranicama Hrvatske Lutrije, jer nisam mogao da poverujem da sam osvojio taj iznos. Tek nakon provere u aplikaciji, uverio sam se da jesam taj srećnik”, priznao je.

Radosnu vest prvo je podelio sa ocem, a potom i sa najužim članovima porodice. Osvojeni iznos planira da uloži u renoviranje stana, što mu je, kako kaže, dugogodišnja želja.

RHMZ se oglasio najnovijim upozorenjem: Olujni udari vetra u OVOM delu Srbije, a čeka nas promenljivo vreme do kraja nedelje

