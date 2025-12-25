ISTORIJSKI DOBITAK NA LUTRIJI! Neko je upravo osvojio 1,55 milijardi evra, evo gde ide novac

U sredu uveče, igrač iz američke države Arkanzas osvojio je istorijski vredan džekpot u Powerball lutriji, u visini od 1,817.000.000 američkih dolara - što je oko 1,55 milijardi evra!

Dobitni brojevi na izvlačenju bili su 04, 25, 31, 52 i 59, dok je Powerball broj bio 19, prenosi AP News.

Ovaj dobitak predstavlja četvrti najveći lutrijski džekpot u istoriji SAD i prekida niz od 46 izvlačenja bez dobitnika glavne nagrade.

Poslednji put kada je neko osvojio premiju u Powerballu bilo je 6. septembra, kada su igrači iz Misurija i Teksasa podelili džekpot od 1,787 milijardi dolara.

Prema podacima lutrije, poslednji put kada je Powerball džekpot osvojen na Badnje veče bila je 2011. godina. Takođe je zabeleženo da su nagrade ovog tipa četiri puta osvajane i na Božić, najskorije 2013. godine.

Powerball ima veoma niske šanse za osvajanje glavne nagrade - 1 prema 292,2 miliona, čime se obezbeđuju veliki džekpotovi ukoliko niko ne pogodi svih šest brojeva. Međutim, lutrija nudi i manje nagrade sa znatno većim šansama za dobitak.



Ako pobednik izabere standardnu opciju isplate, nagrada iznosi procenjenih 1,7 milijardi dolara (koja se isplaćuje u 30 rata tokom 29 godina). Većina dobitnika, ipak, bira gotovinsku opciju, koja iznosi 735,3 miliona dolara - što je oko 627,6 miliona evra pre oporezivanja.

Karte za Powerball koštaju dva dolara, a igra se nudi u 45 američkih država, kao i u Portoriku i na Američkim Devičanskim Ostrvima.

