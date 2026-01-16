PROMENIO TAKTIKU I POSTAO MILIONER! Hrvat na lutriji uzeo 365.000 EVRA: Godinama igrao na rođendane, a onda povukao potez koji mu je PROMENIO ŽIVOT!

Srećni dobitnik iz Požege pojavio se na glavnoj blagajni Hrvatske Lutrije kako bi podigao neverovatnih 356.463 evra koje je osvojio u igri Eurojackpot. Iako je godinama verni igrač, priznao je da je bio na korak od toga da zauvek odustane – a onda se desilo čudo!

Ovaj dobitnik je godinama imao istu strategiju koja mu nije donosila uspeh, ali je jedna odluka sve promenila iz korena.

"Rođendani mi nisu doneli ništa"

Dok je ranije brojeve birao isključivo prema važnim datumima i rođendanima članova porodice, ovog puta je odlučio da preseče. Umesto emotivnih brojeva, prepustio je sve sudbini i izabrao nasumični odabir brojeva. Ispostavilo se da je upravo to bio recept za bogatstvo!

Šok, neverica i suze radosnice

Za dobitak je saznao sasvim slučajno, preko društvenih mreža, a onda je usledila prava drama u njegovom domu.

"Mešali su mi se šok i neverica, a onda su krenule suze radosnice. Bio sam toliko uzbuđen da te noći nisam mogao ni da spavam. Uporno sam se vraćao do listića i proveravao brojeve iznova i iznova, plašeći se da sam nešto pogrešio", ispričao je presrećni Požežanin.

Ne odustaje od igre

Uprkos tome što je sada bogatiji za više od 350.000 evra, ovaj srećnik ne planira da stane. Poručuje da će nastaviti da igra Loto 7 i Eurojackpot, nadajući se novim dobicima.

Podsećamo, večeras je novo izvlačenje Eurojackpota gde glavna premija iznosi vrtoglavih 33.000.000 evra, dok Jackpot u igri Džoker iznosi 115.000 evra. Ko zna, možda nova taktika i vama donese sreću!

Autor: Dalibor Stankov