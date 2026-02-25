Zašto žene ne mogu da idu na Svetu Goru? Teolog Đurđević objasnio šta se krije iza ovog vekovnog pravila

Zabrana ulaska žena na Svetu Goru često izaziva polemike, ali iza nje stoji poseban crkveni zakon i specifičan način života atonskih monaha.

Teolog Aleksandar Đurđević pojašnjava istorijski, duhovni i praktični okvir ovog pravila.

- Avato je posebna vrsta crkvenog zakona koja bićima ženskog, ali i muškog pola, koji nemaju posebnu saglasnost, zabranjuje ulazak na Svetu Goru. Znači, i muškarcima je zabranjeno da uđu na Svetu Goru, već je potrebno da prođu određenu proceduru. A sve to zbog izuzetno strogog monaškog načina života, kapaciteta manastira i kako se ne bi remetio besprekorni manastirski mir - objasnio je teolog na Instagramu.

Dodao je da na Svetoj Gori ima 20 manastira, 12 skitova i oko 500 kelija.

- Na Svetoj gori živi oko 2.000 monaha. Monasi kao jedini vlasnici ovog prostora jednostavno ne žele da im u goste dolaze žene. Oni žele da žive sa što manje iskušenja i uznemiravanja. Sveta Gora je dom monaha i mi moramo da poštujemo sva pravila koja oni nalažu. Isto tako kao što će i gosti poštovati pravila u našoj kući. I mi zbog toga ne treba da se bunimo - rekao je Đurđević i dodao:

- Zamislite monaha koji je odlučio da ceo život posveti Bogu, da nema kontakt sa spoljnim svetom, da živi u nekom skitu, keliji, i odjednom mu samo dođe žena, onako, kao iskušenje. Nije fer.

Autor: A.A.