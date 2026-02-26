AKTUELNO

Extra

ŠOKANTAN SNIMAK! Stali na semaforu da sačekaju zeleno, odjednom ih zemlja progutala! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/CHRIS MACHIAN ||

Pikap i džip progutao je ponor dok su čekali na zeleno svetlo u Omahi, Nebraska, pokazuje dramatičan video.

Pikap "dodž ram" i džip stali su na raskrsnici 67. i Pacifik ulice u Omahi u utorak popodne kada se tlo iznenada otvorilo ispod njih, uvlačeći vozila u duboku rupu, prema snimcima sigurnosnih kamera Univerziteta Nebraske u Omahi.

Vozač kamiona uspeo je da izađe kroz vrata sa strane suvozača i popne se na ulicu, dok su drugi vozači koji su tuda prolazlii zaustavili svoja vozila, potrčali i pomogli da se vozač džipa izvadi iz duboke pukotine, javlja New York Post.

"Ovo je iznenadilo sve", rekao je poručnik policije Den Martin.

Prema policiji, povrede nisu prijavljene.

Oba vozila su izvučena iz rupe teškim vučnim kamionom oko 17.30, dva sata nakon što se deo puta urušio.

Vodovodna cev je pukla nakon što su automobili upali, a Policijska uprava Omahe saopštila je da očekuje da put bude zatvoren nekoliko dana, upozoravajući da se ponor može proširiti.

Autor: Jovana Nerić

#Automobil

#Omaha

#nebraska

#urušavanje puta

POVEZANE VESTI

Zadruga

Podržao Enu i Peju: Lepi Mića dao zeleno svetlo njima dvoma, otkrio da vidi pravu emociju (VIDEO)

Region

ZELENO SVETLO ZA BOSNU: Počinje otvaranje pregovora o pristupanju ЕU

Zadruga

Kačevenda već bacila oko na Milovana?! Aleksandra aminovala, pa rekla kako su po karakteru isti! (VIDEO)

Svet

ŠVEDSKA DOBILA ZELENO SVETLO - Erdogan zvanično odobrio zahtev za pristupanje NATO-u

Zadruga

Gori od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Luka joj pružio podršku! (VIDEO)

Društvo

Bugarska je dobila zeleno svetlo: Od 1. januara 2026. postaje članica evrozone