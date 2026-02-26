ŠOKANTAN SNIMAK! Stali na semaforu da sačekaju zeleno, odjednom ih zemlja progutala! (FOTO+VIDEO)

Pikap i džip progutao je ponor dok su čekali na zeleno svetlo u Omahi, Nebraska, pokazuje dramatičan video.

Pikap "dodž ram" i džip stali su na raskrsnici 67. i Pacifik ulice u Omahi u utorak popodne kada se tlo iznenada otvorilo ispod njih, uvlačeći vozila u duboku rupu, prema snimcima sigurnosnih kamera Univerziteta Nebraske u Omahi.

WATCH: University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday — and how the drivers were able to get out.



Details: https://t.co/BI8L0WKoUN pic.twitter.com/PAX1Nb3xnX — First Alert 6 (@WOWT6News) 25. фебруар 2026.

Vozač kamiona uspeo je da izađe kroz vrata sa strane suvozača i popne se na ulicu, dok su drugi vozači koji su tuda prolazlii zaustavili svoja vozila, potrčali i pomogli da se vozač džipa izvadi iz duboke pukotine, javlja New York Post.

"Ovo je iznenadilo sve", rekao je poručnik policije Den Martin.

Prema policiji, povrede nisu prijavljene.

Oba vozila su izvučena iz rupe teškim vučnim kamionom oko 17.30, dva sata nakon što se deo puta urušio.

Vodovodna cev je pukla nakon što su automobili upali, a Policijska uprava Omahe saopštila je da očekuje da put bude zatvoren nekoliko dana, upozoravajući da se ponor može proširiti.



Autor: Jovana Nerić