Gori od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Luka joj pružio podršku! (VIDEO)

Od njga za sve ima zeleno svetlo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić sa Zoricom Marković ogovara Milenu Kačavendu.

- Ovo mene od nje ne iznenađuje, ona to po čitam dan pominje. Aneli huška Uroša, ja sam to govorila od samog starta. Njoj je poenta priča da to pokrene u kući i da imaju za šta da mi se hvataju. Janjuš mi je zamerao jer sam pokušavala da demantujem. Ovo je njena čista ljubomora. Ja znam da moja deca gledaju i da znaju da tako nešto ne postoji. Ja da sam u vezi, pa ko može da garantuje da s*ks ne može da se desi? Priča je ogavna, rekla je da je videla na TikTok-u, a pre toga na strimovima. Malopre mi je prišla i rekla normalnim tonom da sa mnom problem nema - govorila je Milena.

- Imam pravo da kažem da sam videla dinosaurusa u vašem krevetu - dodala je Aneli.

- Šta nju zabole k*rac šta ja radim? Poenta je da ti je dečko ovde, ne kapiram priču - dodala je Kačavenda.

- Ja da sam verenik pitao bih je šta je boli k*rac? Šta se ti mešaš? Ti ga degradiraš - rekao je Janjuš.

- On zna da je Kačavenda moj najveći neprijatelj - poručila je Aneli.

- Koliko joj je govorila da je Nora gleda, ima pravo da joj to spominje u svakoj svađi - dodao je Luka.

- Pod broj jedan nije bio jedan pokrivač, pod dva nisam tema ja nego Janjuš. To što imamo sukobe, pa nisam joj ja prebacivala s*ks nego s*ks, veridbu i trudnoću u tri sezone zaredom - nastavila je Milena.

Autor: A. Nikolić