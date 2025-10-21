AKTUELNO

Zadruga

Ključa od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Milena raspalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

Tresu se zidovi Bele kuće!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala ulazak Aneli Ahmić i haos koji je nakon toga nastao.

- Ona je rekla da će jedino da priča sa Mićom i Marinkovićem i kako nikog drugog ne poznaje, a onda Neria nije prepoznala. Čim su krenule reklame rekla mi je da mi nije konkurencija, znači mislila je na Janjuša - rekla je Milena.

- Majku gledaju dva sina kako je Janjuš prstenjači - dodala je Aneli.

- Jako je ružno da lažeš takve stvari - poručio je Janjuš.

- Ušla je k*ravela sa lažnim infomracijama. Možda uđem u vezu, pa se kr*snem. Vidim da si hotel pratila to mi se baš sviđa. Nisi ti moj kalibar, ponovo si ušla u Guči kopitima. Drago mi je da si došla u sintetičkom leopard printu koji se ne nosi sedam godina. Obećala si mi u osmici da će puška da se reši. Kad se nosi skupocen sat ne drži se rukav i ne zavrće se. Seljanko, jedva sam te čekala - govorila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka te isk*ra Janjuš - rekla je Aneli.

- Asmin mi je isto kao što je i bio. Rekao je da neće da je vređa i nije, a ona ništa nije demantovala. Morala je da uđe jer da nije bila bi najveće g*vno na planeti. Da je ovo moj frajer ili muž skočila bih na njega i rekla kako je, a ona šeta i ide na ogledala. Idi se leči, k*rvatino ona raspala. Ušla si sa jednom pričom, za tebe sam p*čka i po. Sedam plastičnih hirurgija si uradila, a i dalje izgledaš kao mula. Pričaj zašto Noru nisi odvela u Tursku sa verenikom - pričala je Milena.

- Ko si ti da pričam što Nora nije išla? Sedi na mesto i prebaci nogice, pa glumi tinejdžerku - rekla je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

