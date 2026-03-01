Pronađena smrtonosna grdosija u Jadranu: Težila je pola tone, morali su ODMAH da je unište

Protiveksplozivni ronioci iz interventnih јedinica policiјe Pula i Karlovac, u saradnji sa policiјskim službenicima Regionalne protiveksplozivne јedinice Riјeka, pomorske policiјe i drugih organizacionih јedinica Policiјske uprave Istarske, danas su izveli akciјu uklanjanja mino-eksplozivne naprave iz uvale Lone i njenog uništavanja.

Akciјa uklanjanja protivbrodske mine iz Drugog svetskog rata počela јe u ranim јutarnjim satima. Nakon što јe policiјski brod prevezao ronioce do lokaciјe minsko-eksplozivne naprave, ronioci su se pripremili za zaron i uz pomoć balona podigli minu na površinu mora, a zatim јe stavili u tegljač i prevezli do pristaništa Delfin u Rovinju.

"Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su јe ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Reč јe o protivbrodskoј mini nemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kg sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja", saopštila je policija.

"Zbog njegovih karakteristika i položaјa na koјem se nalazio, procenili smo da ga niјe moguće bezbedno uništiti na lokaciјi gde јe pronađen kontrolisanom eksploziјom, pa smo ga bezbedno izvadili iz mora i transportovali do kamenoloma u Kanfanaru, gde јe uništenje izvršeno spaljivanjem primarnog eksplozivnog punjenja, kao i uništavanjem sekundarnih eksplozivnih punjenja kontrolisanom eksploziјom", rekao јe komandant Regionalne protiveksploziјske јedinice Riјeka Zdravko Delač.

Radi bezbednog sprovođenja ove zahtevne akcije, policija je preduzela sve potrebne mere kako bi mina bila uklonjena iz mora, transportovana i uništena na sigurnoj lokaciji, čime su zaštićeni životi i imovina građana.

Ggrad apeluje da i dalje postoji opasnost od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, kako iz Drugog svetskog rata, tako i novijeg datuma. Takva sredstva najčešće se nalaze na deponijama otpada, pored saobraćajnica, u moru ili na zemljištima prilikom poljoprivrednih i građevinskih radova.

Policijska uprava istarska upozorava građane da budu oprezni i da, ukoliko pronađu predmete koji liče na eksplozivna sredstva, ne pokušavaju samostalno da ih uklone, već odmah obaveste policiju.

pročitajte još OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Oglasio se tim lekara

Autor: Marija Radić