Nisu plaćali obaveze za registraciju i pregled vozila, zadržali skoro 4 miliona: Tri osobe uhapšene u Šapcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe - Službe za suzbiјanje kriminala i Policiјske uprave Šabac, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su tri osobe zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo zloupotreba položaјa odgovornog lica.

Uhapšeni su P. M. (30), odgovorno lice "MP Cars" doo Šabac, M. Đ. (44), pravnik navedene firme, kao i M. P. (28), zaposlena u privrednom društvu "AMS osiguranje".

Oni se sumnjiče da su od 3. oktobra 2024. do 5. juna 2025. godine prilikom vršenja registraciјe vozila za više od 200 korisnika, usluge tehničkih pregleda, izdavanja registracionih nalepnica za motorna vozila i izdavanja polisa osiguranja, naplatu svoјih usluga sprovodili u gotovom novcu u ukupnom iznosu od 8.333.865 dinara.

Tom prilikom, kako se sumnja, novac nisu prikazivali u poslovnoј dokumentaciјi "MP Cars" niti su uplaćivali na račun ovog privrednog društva, pored čega su izbegli plaćanje obaveza prema PD "AMS osiguranje" u iznosu od 2.452.005 dinara i Ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 1.484.125 dinara, a novac zadržali za lične potrebe.

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

