Fejsbuk i dalje ne radi: Milioni pogođeni, problemi sa prijavom muče Meta platforme širom sveta

Facebook i druge platforme u vlasništvu kompanije Meta doživele su veliki prekid rada koji je počeo kasno sinoć i nastavio se jutros, ostavljajući milione korisnika bez mogućnosti da se prijave ili pristupe svojim nalozima.

Prekid je pogodio veb-sajt, mobilne aplikacije i povezane usluge poput Instagrama u nekim regionima, uključujući i Srbiju.

DownDetector, popularna usluga za praćenje prekida rada, zabeležio je nagli porast prijava sinoć, sa vrhuncem pritužbi na neuspešne prijave, pad aplikacije i nedostupnost sajta. Do ranih sati 4. marta problemi su i dalje trajali za mnoge korisnike: 61% prijava odnosilo se na probleme sa veb-sajtom, 18% na poteškoće sa prijavljivanjem, a 11% na kvarove aplikacije u poslednja 24 sata. Pogođene lokacije obuhvatile su SAD, Evropu, Aziju i druge regione, što ukazuje na globalni problem.

Meta, matična kompanija, nije odmah objavila zvanično saopštenje o uzroku, ali izvori upoznati sa situacijom navode da je u pitanju tehnički kvar, a ne sajber napad. Slični problemi u prošlosti nastajali su zbog internih konfiguracionih grešaka ili preopterećenja servera. Korisnici koji su pokušavali da pristupe na Facebook često su nailazili na poruke o grešci poput "Ova stranica ne radi" ili "Nalozi nisu dostupni", što je izazvalo frustraciju i spekulacije na internetu.

Prekid dolazi u osetljivom trenutku za Metu, usred stalnog nadzora zbog privatnosti podataka, moderacije sadržaja i pouzdanosti platforme. Hiljade korisnika su se oglasile na platformi X, gde su heštegovi poput #FacebookDown postali globalno popularni. Jedan korisnik iz Seula je rano 4. marta napisao: "Da li je i vama Facebook pao? Izveštaji o globalnom prekidu stižu sa svih strana, a mnogi nalozi su nedostupni!". Drugi korisnik iz Italije je primetio: "Facebook i Instagram su pali, problemi su počeli sinoć i nastavljaju se jutros", naglašavajući da su problemi zahvatili i Instagram u Evropi.

Ovo nije prvi put da Meta ima velike probleme sa padom sistema. Sličan globalni prekid u oktobru 2021. trajao je više od pet sati i pogodio Facebook, Instagram i WhatsApp zbog promene konfiguracije koja je poremetila internu komunikaciju sistema. Još jedan incident u martu 2024. pogodio je stotine hiljada korisnika i rešen je nakon oko dva sata, uz objašnjenje Mete da je uzrok bio „tehnički problem“. Takvi incidenti skupo koštaju kompaniju, kako u pogledu poverenja korisnika, tako i prihoda od reklama, jer se Facebook poslovni model oslanja na stalno angažovanje korisnika.

Korisnici besni

Analitičari procenjuju da čak i kratki prekidi mogu dovesti do gubitka miliona dolara od oglašavanja. Sa više od 3 milijarde mesečno aktivnih korisnika samo na Facebooku, svaki prekid utiče na globalnu komunikaciju, poslovne promocije pa čak i politički diskurs. Tokom ovog najnovijeg incidenta, mala preduzeća prijavila su da su im reklamne kampanje zaustavljene, dok su pojedinci propustili kontakt sa porodicom i prijateljima.

Reakcije korisnika bile su različite - od humora do besa. Na platformi X jedan korisnik se našalio: „Facebook je pao oko tri sata, prekinuvši vaše ‘bockanje’ i Metin posao sa oglasima.“ Drugi su izrazili zabrinutost zbog zavisnosti od platforme, uz ironične komentare koji oponašaju ranija izvinjenja Mete: „Problem smo rešili što je brže moguće i izvinjavamo se zbog neprijatnosti.“

Autor: D.Bošković