Pauk-robot gradi kuću za 24 sata: Menja 100 zidara, a cena povoljnija! Pogledajte kako to izgleda (VIDEO)

Nedavni prodori u građevinskoj robotici omogućili su izgradnju kuće sa tri spavaće sobe za samo 24 sata po znatno nižoj ceni od tradicionalnih metoda.

Konkretno u Australiji, inženjeri iz kompanija Crest Robotics i Earthbuilt Technology razvili su Charlotte, autonomnog robota nalik pauku, sposobnog da 3D štampa celu kuću od 200 kvadratnih metara za samo 24 sata.

Radeći sa preciznošću i brzinom uporedivom sa 100 ljudskih zidara, sistem predstavlja značajan skok u automatizovanoj gradnji.

Šokantno niski troškovi

Dok potpuno završena kuća izrađena 3D štampom i dalje može koštati preko 150.000 dolara zbog ručne završne obrade, samo sirova konstrukcijska štampa za neke modele košta od 4.000 do 10.000 dolara.

Održivi materijali

Ovi roboti često koriste ekološki prihvatljive kompozite napravljene od lokalno nabavljenog peska, recikliranog stakla i usitnjenih cigli, čime se eliminiše potreba za skupim kamionima za beton i tradicionalnim ciglama.

Visoka efikasnost

Roboti poput Charlotte rade brzo kao 100 zidara zajedno i mogu raditi non-stop bez ljudskog nadzora.

U Teksasu, najveća svetska zajednica izgrađena 3D štampačem nudi kuće sa tri spavaće sobe po ceni od 450.000 dolara, koje uključuju sve moderne završne obrade i vrhunsku arhitekturu.

U Indiji, kompanije poput Cretebotsa nude kuće sa tri spavaće sobe (3 BHK) izrađene 3D štampačem po procenjenoj ceni od 16 do 22 lakha rupija (otprilike 19.000 do 26.000 dolara).

