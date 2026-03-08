Fragmenti meteorita oštetili kuće: Drama u Nemačkoj

Delovi meteorita prouzrokovali su oštećenja na krovovima i kućama u nemačkoj saveznoj pokrajini Rajnal-Palatinat, saopštila je policija.

Prijave o šteti stigle su iz regiona Hunsrik i Ajfel, kao i iz Koblenca, prenosi Bild.

Portparol nacionalnog situacionog i komandnog centra za bezbednost vazdušnog prostora u Severnoj Rajni-Vestfaliji izjavio je da je potvrđeno da se radi o meteoru ili meteoritu, dok preciznije informacije još nisu dostupne.

Spasioci i pripadnici civilne zaštite raspoređeni su večeras u Koblenc-Gilsu, gde su delovi meteorita oštetili krov kuće.

Objekat je takođe viđen u južnoj Donjoj Saksoniji, a policija u Osnabriku je primila nekoliko hitnih poziva.

"Svedoci su prijavili jarku vatrenu loptu na nebu, koja se potom navodno srušila na zemlju između Georgsmarijenhitea i Osnabrika", saopštila je policija.

Očevici su prvobitno posumnjali na pad aviona, ali je ta mogućnost ubrzo isključena.

Prema preliminarnim izveštajima, u incidentu nije bilo povređenih.

U Štadeu, zapadno od Hamburga, vatrogasna služba i policija su oko 19 časova primili prijavu o mogućim delovima aviona ili ostacima drugih nebeskih tela koji su pali u kukuruzno polje. Uprkos opsežnoj potrazi, ništa nije pronađeno, saopštila je policija.

Portparol policije je rekao da su fragmenti pali na najmanje jednu kuću u Koblenc-Gilsu, oštetivši krov, ali da niko nije povređen.

"Meteorit je prošao iznad Rajna-Palatinata. Raspao se uz glasan prasak iznad zapadne Nemačke. Fragmenti su stigli do Zemlje oko 19.15 časova", saopštio je Državni zavod za zaštitu od požara i katastrofa pokrajine Rajna-Palatinat.

Meteoroiti su mali fragmenti stena ili metala koji kruže oko Sunca, dok su meteori, koji se često nazivaju i "zvezde padalice", fragmenti koji sagorevaju u Zemljinoj atmosferi.

Meteoriti su ostaci meteora koji prežive atmosferu i udare o tlo.

Autor: Marija Radić