Sutra slavimo važnog i velikog sveca: Evo koje običaje vernici treba da ispoštuju

Pravoslavni vernici 10. marta obeležavaju dan svetog Tarasija, carigradskog patrijarha koji je zadužio Crkvu svojom odlučnošću i pobožnošću.

Rođen u Carigradu, Tarasije je od malih nogu pokazivao izuzetnu nadarenost za književnost i filozofiju, što ga je dovelo do položaja carevog savetnika i senatora. Njegov život na dvoru pripremao ga je za važnu ulogu u odbrani pravoslavlja u turbulentnom periodu istorije.

U vreme njegovog života, na carskom prestolu sedeo je mladi car Konstantin sa majkom, dok je ikonoboračka jeres već bila snažno prisutna u Carigradu i okolini. Tadašnji patrijarh Pavle nije imao snage da zaštiti pravoslavno poštovanje ikona i odlučio je da napusti službu, što je otvorilo put Tarasiju da preuzme patrijaršiju.

Pod njegovim vođstvom, 787. godine sazvan je VII vaseljenski sabor u Nikeji, gde je zvanično osuđena ikonoborčka jeres i potvrđeno poštovanje svetih ikona. Tarasije je bio poznat po velikom milosrđu - pomagao je siromašnima, otvarao skloništa i delio hranu onima kojima je bila potrebna. Njegova odlučnost nije se završavala samo na duhovnim pitanjima - nije se libio da osudi ni same careve kada su postupali protiv morala i pravde.

Sveti Tarasije je umro 806. godine, a pred smrt njegovo lice je, kako piše crkvena predanja, zasvetlelo kao Sunce. Njegovo vođstvo trajalo je 22 godine i četiri meseca, ostavljajući dubok trag u istoriji pravoslavlja.

Običaji i verovanja

Na dan svetog Tarasija vernici obično pale sveću u crkvi, moleći se za zdravlje, mir i pravdu. Tradicija kaže da ova svetlost simbolizuje neugasivi plamen vere i zaštitu od zla. Stariji narodni običaji dodaju da se na ovaj dan posebno pomaže siromašnima – hrana, odeća ili sitna pomoć se daju onima koji nemaju dovoljno, jer se veruje da će dobro učinjeno na dan svetog Tarasija biti višestruko nagrađeno.

