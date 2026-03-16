Sutra slavimo važnog sveca: Uradite ovo da iscelite dušu

Pravoslavni vernici 17. marta u crkvama širom sveta obeležavaju dan Prepodobnog Gerasima Jordanskog, jednog od najcenjenijih svetitelja hrišćanske tradicije.

Njegov život i dela i danas inspirišu vernike, a priče o njegovoj dobroti i čudesima prenose se generacijama.

Život u pustinji i monaške zasluge

Gerasim je svoj duhovni put započeo u Tivaidi, u Egiptu, gde je učio veštine podvižništva i asketizma. Kasnije se preselio na obale reke Jordan, gde je osnovao manastir koji je okupio oko sedamdeset monaha. Tu je postavio poseban ustav za zajednicu, a njegov lični primer asketskog života – uz strogi post i molitve – bio je inspiracija svima oko njega. Njegova posvećenost bila je tolika da je u hrani primao samo ono što je nužno i svetim pričešćem.

Čuda Prepodobnog Gerasima

Jedna od najpoznatijih priča govori o lavu koji je zapao u bol zbog trna u nozi. Gerasim je prišao, prekrstio se i uklonio trn, a lav je ostao uz njega u manastiru sve do njegove smrti. Kada je Gerasim preminuo, lav je zakukao od tuge. Među njegovim učenicima najpoznatiji je bio sveti Kiriak Otšelnik, koji je nastavio njegovo nasleđe pobožnosti i dobrih dela.

Običaji i verovanja

Vernici veruju da Prepodobni Gerasim Jordanski čini čuda i da njegove molitve donose isceljenje i duhovni mir. Na njegov praznik, mnogi posećuju crkve i manastire, pale sveće i mole se za zdravlje i zaštitu. Tradicija kaže da oni koji sa verom izgovore molitvu svetitelju mogu osetiti pozitivne promene u životu i jačanje duhovne snage.

Molitva Prepodobnom Gerasimu

Jedna od najpoznatijih molitvi glasi:

"Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se, bogonosni oče naš Gerasime. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje. Amin!"

Ovaj dan podseća vernike na značaj pobožnosti, dobrih dela i vere u čuda svetitelja.

Autor: Marija Radić