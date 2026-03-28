SLAVIMO VELIKI PRAZNIK: Veruje se da sutra možete okajati sve grehove ako ispoštujete ovaj običaj

Vernici širom zemlje se 29. marta prisećaju svetitelja koji su svoj život posvetili širenju hrišćanske vere i podneli velika stradanja zarad duhovnih vrednosti.

Praznik koji obeležava Srpska pravoslavna crkva posvećen je Svetom apostolu Aristovulu i svetom mučeniku Savinu - ličnostima čije priče i danas inspirišu istrajnost, veru i snagu duha.

Sveti apostol Aristovul ubraja se među Sedamdeset apostola. Bio je brat apostola Varnave i poticao je sa Kipra. Njegov životni put bio je neraskidivo vezan za propovedanje hrišćanstva, a sledio je apostola Pavla, koji ga pominje u Poslanici Rimljanima.

Kada je apostol Pavle postavljao episkope širom sveta, Aristovul je dobio zadatak da ode u tadašnju Britaniju i širi veru među narodima koji su bili daleko od hrišćanskog učenja. Njegova misija bila je izuzetno teška - suočavao se sa neprijateljstvom, nerazumevanjem i surovošću ljudi.

Prema predanju, bio je izložen uvredama, fizičkom nasilju i poniženju. Ipak, uprkos svemu, nije odustajao. Njegova vera i istrajnost doveli su do toga da mnoge ljude preobrati, krsti i uvede u hrišćanstvo. Podizao je crkve, učio nove vernike i postavljao temelje duhovnog života na tom prostoru.

Na kraju svog puta, Sveti Aristovul je u miru završio svoj život, ostavivši iza sebe dubok trag vere i posvećenosti.

Običaji i verovanja

Prema narodnom verovanju, ovaj dan je posebno pogodan za pokajanje i duhovno smirenje. Smatra se da iskrena molitva izgovorena na ovaj praznik ima posebnu snagu i može doneti unutrašnji mir i oproštaj grehova.

Veruje se da bi 29. marta trebalo izgovoriti molitvu Svetom apostolu Aristovulu, uz iskrenu nameru i veru:

"Apostole Sveti Aristovule, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

Takođe, običaj nalaže da se ovaj dan provede u tišini, bez svađa i teških reči, kako bi se sačuvala duhovna ravnoteža i privukao blagoslov u dom.

Autor: Iva Besarabić