2 VAŽNA običaja sutra morate da ispoštujete: Slavimo Svetog Kirila Jerusalimskog

Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva 31. marta obeležavaju dan posvećen Svetom Kirilu Jerusalimskom, jednom od najznačajnijih duhovnih učitelja ranog hrišćanstva.

Rođen u Jerusalim početkom 4. veka, za vreme vladavine Konstantin Veliki, Kirilo je od mladosti bio posvećen veri. Za sveštenika je rukopoložen sredinom veka, a ubrzo zatim postao je i jerusalimski patrijarh, nasledivši blaženog Maksima.

Njegov put nije bio lak. Tokom života čak tri puta je bio svrgnut sa svog položaja i proterivan, ali se svaki put vraćao još čvršći u veri. Tek za vreme cara Teodosije Veliki uspeo je da provede poslednje godine života u miru.

Vodio je teške borbe protiv jeresi, naročito protiv arijanaca, ali i u vreme vladavine Julijan Odstupnik, koji je pokušavao da oslabi hrišćanstvo.

Znamenja koja su, prema verovanju, učvrstila veru

U narodu i crkvenim predanjima posebno se pamte događaji koji su, prema hrišćanskom verovanju, imali snažan simbolički značaj.

Na praznik Pedesetnice, iznad Jerusalima i Gore Jeleonske, pojavio se svetleći krst na nebu, jači od sunčeve svetlosti, koji je bio vidljiv satima i ostavio dubok utisak na sve koji su ga videli.

Takođe, za vreme Julijana Odstupnika, kada je pokrenuta obnova Solomonovog hrama, dogodili su se snažni zemljotresi koji su, prema verovanju, svaki put rušili ono što je izgrađeno. Ovi događaji su u narodu tumačeni kao znakovi božanske volje.

Za ovaj dan vezuju se i posebna narodna verovanja koja se i danas prepričavaju.

Smatra se da na praznik Svetog Kirila ne treba raditi teške poslove, naročito u polju, jer bi to moglo doneti nevreme i lošu sreću. Ovaj dan se više posvećuje miru, molitvi i boravku u krugu porodice.

Postoji i verovanje da bi bolesni trebalo da odu u crkvu i pomole se za zdravlje, jer se ovaj svetitelj smatra zaštitnikom onih koji traže duhovnu i telesnu snagu.

Autor: D.Bošković