Nakon 10 godina potrage: Ogromni slon duh snimljen u visijama Angole (VIDEO)

Visije Angole bile su dom za oko 70.000 slonova pre izbijanja građanskog rata 1975. godine. Nakon decenija sukoba, taj broj je desetkovan jer su slonovi ubijani zbog slonovače, nailazili na nagazne mine i ostajali bez dragocenog staništa. Desetine hiljada slonova su umrle, dok se za druge veruje da su pobegli u susedne zemlje, piše IFL Science.

Danas je njihov broj i dalje nizak, ali se veruje da male skrivene populacije možda još žive u nekim od najudaljenijih regiona angolskih visija – oblasti teškoj za nadzor, otprilike velikoj kao Engleska. Ipak, pronađeni su znakovi, kao što su otisci stopala i izmet i ostaci trenja o drvo.

Konzervator i istraživač dr Stiv Bojes krenuo je u potragu za ovim nedokučivim životinjama, koristeći toplotno osetljive kamere i mikrofone za daljinsko nadgledanje okoline, dok je prelazio teren peške, biciklom i čamcem. Uprkos svim uređajima, nije bilo nikakvih podataka. „Mogao si da namirišeš slonove, ali ih nisi video“, rekao je on. „Možeš ih osetiti, ali ih ne možeš čuti. Oni su duhovi“.

„Slonovi duhovi“, novi film Nacionalne geografije (National Geographic) i reditelja Vernera Hercoga, prati neverovatnu istinitu priču o Bojesovoj desetogodišnjoj potrazi za slonovima u angolskim visijama.

Bojes misli da su ovi slonovi možda potomci Henrija, najvećeg poznatog slona koji je bio teži od ti-reksa. Henrija je 1955. godine ubio lovac, ali neke od njegovih ostataka čuva Smitsonovski institut. Smatra se da Henri možda ima jedinstveno poreklo koje bi moglo objasniti zašto angolski slonovi nisu kao ostali širom sveta.

Ti uzorci znače da bi Bojes i saradnici mogli uspostaviti genetsku vezu, samo kad bi mogli pronaći neke žive slonove.

Tako je Bojes potražio pomoć stručnjaka. U filmu ga vode trojica kojsanskih tragača, koje opisuje kao „izvorne naučnike“.

„Ja sam naučnik i moj pogled na svet je vrlo uzak. Koristim merljive, empirijske skupove podataka kad merim ponašanje ili brojim stvari i zapisujem ih ili merim kvalitet vode. Koristim te skupove podataka da bih napravio priču, a onda moje kolege odlučuju da li je ta priča dobra ili loša“, rekao je Bojes.

„Ovi tragači rade potpuno istu stvar, ali koriste kvalitativne skupove podataka u svemu što vide, čuje, namirišu. To je masa podataka koje sakupe. Oni više ne gledaju tragove, to im je nebitno. Slušaju ptice, gledaju drveće, gledaju svaki detalj, sve to unose i zatim stvaraju priču“.

„Njihova priča je mnogo preciznija nego što bi moja ikad mogla da bude sa GPS-om ili specijalnim akustičnim senzorima ili kamerama ili bilo čim. Oni će moći da predvide gde se nešto nalazi, moći će da mi kaže da li je slon bio trudan ili ne, moći će da mi kaže šta jedu, gde idu, gde bi trenutno trebalo da budu. To je izvanredno“, kaže Bojes.

„Ne postoji naučni um za koji znam danas, a koji može u trenutku da unese toliko podataka i donese zaključak u skoro realnom vremenu“.

Bojes je pričao o onome što je naučio tokom 10-godišnje potrage za slonovima duhovima u Angoli, kakav je bio osećaj konačno snimiti jednog u divljini i o larvi moćnog dejstva koju upoređuje sa plutonijumom.

