U ratu u Sudanu opljačkani muzeji, ugroženi arheološki lokaliteti: Oglasili se zvaničnici

Više od 60 odsto zbirke Nacionalnog muzeja Sudana opljačkano je tokom rata u toj zemlji, dok su desetine muzeja uništene ili opljačkane, saopštili su danas sudanski zvaničnici, upozoravajući na velike gubitke kulturnog nasleđa usled sukoba između paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) i sudanske vojske.

Zvaničnici upozoravaju i na dodatne pretnje arheološkim lokalitetima, uključujući nelegalno rudarenje zlata i uništavanje nalazišta, dok su pojedini raseljeni stanovnici potražili privremeni smeštaj na arheološkim lokacijama.

Statua nubijskog boga Apademaka jedina je preživela pljačku u dvorištu Nacionalnog muzeja Sudana u Kartumu i jedna je od retkih preostalih nakon sistematske pljačke tokom sukoba koji je prerastao u jednu od najtežih humanitarnih kriza u svetu, prenosi NBC Njuz.

U izložbenim salama muzeja vitrine su ostale prazne, pošto su lakši i vredni predmeti odneti tokom perioda kada su Snage za brzu podršku (RSF) kontrolisale objekat od 15. aprila 2023. godine do početka prošle godine.

Direktorka sudanske Uprave za antikvitete i muzeje Galija Džar al-Nabi izjavila je da je opljačkano više od 60 odsto muzejske zbirke, uključujući zlato i nakit koji su pripadali kraljevima Napate i Meroe, drevnih kraljevstava koja su nekada postojala na tom području.

Ona je navela da je velika statua Apademaka, božanstva Meroitskog carstva koje je vladalo između 300. godine pre nove ere i 350. godine nove ere, verovatno ostala netaknuta jer je bila preteška za transport.

Sudanski ministar kulture i informisanja Halid Ali Aleisir procenio je da preliminarna šteta u sektoru kulture, antikviteta i turizma tokom rata iznosi oko 110 miliona dolara, naglašavajući da taj broj obuhvata samo deo nepovratne štete nanete skladištima afričke istorije.

On je naveo da je najmanje 20 muzeja uništeno ili opljačkano, uključujući Nacionalni muzej, istorijsku Republikansku palatu, vojne muzeje i Muzej sultana Alija Dinara u El Fašeru u Severnom Darfuru.

Kartum, gde je sukob izbio u aprilu 2023. godine, ima četiri muzeja posvećena starinama i kulturnom nasleđu, a svi su se našli na liniji fronta.

U regionu Darfura tri muzeja su potpuno uništena ili opljačkana u prvim mesecima sukoba.

Nacionalni muzej Sudana, koji je ranije imao više od 150.000 artefakata iz različitih istorijskih perioda, od kamenog doba do dolaska islama, sada je gotovo potpuno prazan.

Prema izveštajima iz prvih meseci rata, kamioni su iz muzeja odvozili opljačkane artefakte, a neki od njih su kasnije ponuđeni na prodaju na platformi za internet kupovinu Ibej nakon što su prokrijumčareni iz zemlje.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) upozorila je na nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima iz Sudana, ocenjujući da su pretnje kulturnom nasleđu dostigle "nezabeležen nivo".

Prema podacima agencija Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije, u ratu između RSF i sudanske vojske poginulo je najmanje 40.000 ljudi, dok je raseljeno najmanje 13,6 miliona.

Humanitarne organizacije upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći.

U izveštaju Ujedinjenih nacija prošlog meseca navodi se da su Snage za brzu podršku sprovele "koordinisanu kampanju razaranja" protiv nearapskih zajednica u delovima Sudana, sa obeležjima koja ukazuju na genocid.

Autor: Marija Radić