Beč privremeno zatvara muzeje zbog budžetskih rezova

Grad Beč će tokom ove godine privremeno zatvoriti više muzeja posvećenih čuvenim kompozitorima, u okviru mera štednje i smanjenja budžeta za kulturu radi ispunjavanja ciljeva javne potrošnje, saopštili su danas gradski zvaničnici.

Kako je najavio direktor bečkih muzeja, privremeno će biti zatvoreni stan u kojem je preminuo austrijski kompozitor Franc Šubert, rezidencija Johana Štrausa, kao i kuća u kojoj je živeo Jozef Hajdn, piše Gardijan.

Ove mere deo su šireg paketa štednje koji uključuje i povećanje cena javnog prevoza u austrijskoj prestonici za gotovo 30 odsto za pojedine karte.

"Svi moramo da štedimo. To je realnost u kojoj živimo", izjavio je direktor javne ustanove Muzeji Beča Mati Buncl, koja upravlja brojnim istorijskim lokalitetima u Beču.

Beč je, zahvaljujući pokroviteljstvu dinastije Habzburg, postao jedna od vodećih evropskih kulturnih prestonica u doba baroka i krajem 19. veka, ugostivši stvaraoce poput Mocarta i Betovena, kao i umetnike Gustava Klimta i Egona Šilea, pojašnjava Gardijan.

Iako su muzeji pogođeni rezovima uglavnom manji objekti sa minimalnim troškovima osoblja, njihovo zatvaranje trebalo bi da traje dve godine, izjavila je finansijska direktorka Kristina Švarc.

Gradski budžet za muzeje smanjen je sa 29,7 miliona evra u 2025. godini na 28,4 miliona ove godine, uz dodatno smanjenje planirano za 2027.

Stan u kojem je Šubert preminuo zatvoren je od početka godine, dok će Hajdnova kuća i Štrausov stan biti zatvoreni od 2. marta.

Šubertovo rodno mesto takođe će biti zatvoreno od istog datuma, radi preuređenja, a ponovno otvaranje planirano je za 2028. godinu, povodom 200 godina od njegove smrti.

Pored toga, više drugih muzeja u Beču skratiće radno vreme, među njima Prater muzej, Hermes vila, crkva Ota Vagnera, Sudski paviljon Ota Vagnera u Hicingu i paviljon Ota Vagnera na Karlsplacu.

